Una vez que concluya la rehabilitación de los pasos a desnivel en Calzada de Tlalpan, los locatarios que regresen pagarán una contraprestación al Gobierno de la Ciudad de México que rondará entre los 600 y 800 pesos al mes, además de sus pagos correspondientes por servicios de luz y agua, algo que ya se ha acordado con los comerciantes, reveló el director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Mackinlay Grohmann.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que dicha contraprestación —que puede equipararse con una renta por el uso del espacio— se elabora a través de un avalúo que da cerca de 150 o 180 pesos por cada metro cuadrado; considerando que se trata de locales de entre 3 y 4 metros cuadrados, el pago mensual rondará entre 600 y 800 pesos.

“Todos los locatarios, cuando termine la rehabilitación, y de hecho ya lo firmaron en el convenio que se hizo con ellos, van a pagar su agua en el caso de que tengan consumo de agua, su luz, que todos la tendrán, y una contraprestación que puede equipararse a una renta por el espacio. En la actualidad muchos de ellos pagan rentas de manera ilegal a personas que se los han rentado a lo largo de muchos años, y por lo tanto es un gran beneficio para ellos que solamente paguen estas cantidades”, indicó.

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Mackinlay Grohmann resaltó que únicamente en el tramo de la Calzada de Tlalpan que corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc, hay 13 pasos a desnivel —que van desde Tlaxcoaque a Metro Chabacano—, en los que suman 104 locatarios, con quienes se firmó un convenio para reubicarlos temporalmente en lo que concluyen las obras.

Mientras se realiza la rehabilitación se les han otorgado distintos apoyos: 25 mil pesos del crédito Capital Semilla de Fondeso y 12 mil pesos por parte de la Secretaría del Trabajo capitalina.

Otros fueron reubicados temporalmente en algunas plazas comerciales de Izazaga, sin pagar renta durante seis meses.

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Tres estarán listos antes del mundial

Respecto a la restauración de los pasos a desnivel, Mackinlay Grohmann mencionó que de los 13 cruces peatonales, siete serán convertidos en los Pasos Utópicos anunciados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con actividades que estarán a cargo de distintas dependencias capitalinas; mientras que los otros seis regresarán “a manos de los comerciantes”.

Aunque son 13 pasos en este tramo, las autoridades prevén que siete de ellos estén listos para el Mundial de junio —lo que ya ha asegurado la propia jefa de Gobierno—. Sobre esto, el director general de Servimet comentó que de los siete que estarán reconstruidos para la justa deportiva, tres serán Pasos Utópicos y cuatro comerciales.

“Estamos hablando del primero que se encuentra en Tlaxcoaque, el segundo en Pino Suárez y hacia el sur hay varios más, pero efectivamente, no se va a dar prioridad exclusivamente a los siete pasos que estarán a cargo de dependencias, sino se está haciendo en función de las necesidades y posibilidades de la obra”, indicó el funcionario.

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Respecto al avance de los trabajos, a menos de 70 días del Mundial de Futbol, Mackinlay Grohmann explicó que tres de los cruces peatonales ya están “muy avanzados”, de esos, dos serán Utópicos y uno comercial, por lo que se puede decir “con toda seguridad” que estarán listos antes del evento deportivo y en los otros cuatro “ya han empezado obras que deberán culminar justo antes del Mundial”.

Dijo que todos los pasos a desnivel tendrán seguridad y mantenimiento de manera permanente e instalaciones de agua y electricidad “bien establecidas”.

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