A una semana de la explosión registrada al interior de un departamento en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, el inmueble ubicado en el número 449 continúa acordonado y bajo resguardo de autoridades.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que el edificio presenta ventanas cubiertas con bolsas de basura negra, puertas de balcones selladas con tablas y fragmentos de vidrio aún esparcidos en el suelo.

Además, el perímetro del inmueble permanece delimitado con cintas de seguridad, las cuales continúan colocadas alrededor de la zona afectada.

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Vecinos de negocios cercanos señalan que, desde el incidente, nadie se ha acercado al edificio ni se ha permitido el acceso al lugar.

Trabajadores del negocio "Los Kunitos" que se encuentran enfrente del edifico mencioron que, desde ese día todo se ha mantenido tranquilo y nadie se puede acercar a las puertas del lugar.

De acuerdo con la alcaldía Benito Juárez, hasta el momento no se han entregado los dictámenes correspondientes sobre el riesgo estructural del inmueble.

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La alcaldía indicó que, no se ha autorizado que las personas que residían en el inmueble puedan regresar por lo que mencionan que algunos se encuentran en hoteles o en casas de familiares.

El incidente ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando vecinos reportaron un fuerte estallido al interior de uno de los departamentos, lo que generó alarma entre los habitantes de la colonia Narvarte y zonas cercanas.

Tras el reporte, se registró una movilización inmediata de cuerpos de emergencia, incluyendo elementos de Protección Civil, bomberos y personal de seguridad, quienes acudieron al sitio para atender la situación.

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Los equipos de rescate realizaron labores de inspección y evaluación de daños, además de verificar que no hubiera personas lesionadas o atrapadas dentro del inmueble afectado.

Como medida preventiva, alrededor de 30 personas fueron evacuadas de edificios cercanos, mientras se llevaban a cabo revisiones para descartar posibles riesgos adicionales, como fugas de gas o daños estructurales en inmuebles colindantes.

De acuerdo al Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la Ciudad de México el edificio no presenta daño estructural, sólo cuenta con daños en muebles y acabados.

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pjm