Esta tarde se registraron intensas lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla ante la intensificación de precipitaciones, rachas de viento y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 7 de abril.

Como consecuencia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó el ingreso de aguas pluviales en el área de llegadas nacionales de la Terminal 1.

A través de redes sociales, autoridades explicaron que la afectación se originó en una techumbre que actualmente es intervenida como parte de los trabajos de remodelación del aeropuerto, la cual ya está siendo atendida para evitar mayores daños.

Asimismo, aseguraron que no se han detectado otros deterioros dentro del recinto que afecten las operaciones.

“Se trabaja en la corrección inmediata de las instalaciones que presentaron problemas y se ofrecen disculpas a nuestros usuarios”, señaló el AICM en un comunicado difundido en redes sociales.

#AICMinforma



Esta tarde a causa de la lluvia moderada que se registró en la zona nororiente de la Ciudad de México, se presentó el ingreso de aguas pluviales en el área llegadas nacionales de la Terminal 1, específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) April 7, 2026

En tanto, usuarios compartieron videos en los que se observa la filtración de agua desde el techo hacia una zona cercana a escaleras eléctricas.

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Fuertes lluvias en CDMX

Por otro lado, la SGIRPC estableció que se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros; granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, entre las 16:30 y las 21:00 horas.

Además, hay 11 demarcaciones con alerta amarilla:

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Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Xochimilco.

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