El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó a las y los usuarios sobre posibles afectaciones en sus accesos, en medio del contexto de movilizaciones y amenazas de paro por parte de transportistas en distintas regiones del país.

A través de sus redes sociales, el aeropuerto recomendó a las personas con vuelos programados anticipar su llegada y mantenerse atentas a la información oficial, ante eventuales complicaciones en la movilidad hacia las terminales.

"Para vuelos internacionales, llega con tres horas de anticipación. Y para vuelos nacionales, dos horas antes de tu salida", sugiere el comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

El aviso ocurre en un escenario de tensión creciente en el sector transporte, donde organizaciones han advertido sobre bloqueos y paros como medida de presión por problemáticas como la inseguridad en carreteras y demandas no resueltas.

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En este contexto, el pronunciamiento del AICM se suma a la postura de organismos empresariales como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que previamente llamó a priorizar el diálogo y evitar interrupciones que afecten la actividad económica y el abasto de productos.

En semanas recientes, protestas de transportistas, particularmente de taxistas, han derivado en bloqueos en los accesos al aeropuerto, generando retrasos, caos vehicular y afectaciones a pasajeros que incluso tuvieron que caminar para llegar a sus vuelos.

Se han anunciado manifestaciones para este lunes en diferentes puntos del país, lo que podría afectar el arribo a la Terminal aérea, por lo que te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto si tienes un vuelo programado para este día.



Para vuelos internacionales, llega con… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) April 6, 2026

Ante este panorama, autoridades aeroportuarias han insistido en la importancia de tomar previsiones y considerar rutas alternas, con el objetivo de reducir el impacto de posibles movilizaciones en uno de los principales puntos de conexión aérea del país.

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El llamado se da a pocos meses de eventos internacionales de alta demanda y en un momento en el que la movilidad y la logística se vuelven factores clave, tanto para usuarios como para la actividad económica nacional.

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