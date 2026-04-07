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vendió 100% de su filial en a Melisa Acquisition, un consorcio liderado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management, por 450 millones de dólares, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado, Telefónica explicó que este martes Telefónica Hispanoamérica, filial 100% propiedad de la compañía española, ha alcanzado un acuerdo para la venta a Melisa Acquisition de la totalidad de las acciones que ostenta en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que constituyen Telefónica México, “representativas, directa e indirectamente, de 100% del capital de ambas sociedades”.

La compañía informó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

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El importe de la transacción (firm value) para Telefónica México es de 450 millones de dólares estadounidenses, y el precio correspondiente tendrá los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Telefónica explicó que el acuerdo está sujeto a la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias, según el comunicado.

Para Telefónica, la operación se enmarca en la política de gestión de cartera de activos de Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica, pues esta transacción cierra la sexta venta que cierra el presidente de Telefónica, Marc Murtra, desde su llegada a la compañía hace un año.

Al presentar su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, Murtra explicó que prevé culminar la salida de Telefónica de Hispanoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como y en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.

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cc/rmlgv

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