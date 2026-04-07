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El año pasado, la comercialización promedio de en las agencias aumentó 2.4% contra el año anterior, de acuerdo con un reporte de SimDataGroup difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“En contraste con la disminución registrada en el mercado de nuevos, este comportamiento sugiere un escenario favorable para los autos seminuevos, con expectativas de un mayor dinamismo durante el primer trimestre de 2026”, de acuerdo con SimDataGroup.

El año pasado, los meses donde más se incrementó la venta de autos seminuevos fueron marzo con un 16%, y julio con 8.5%.

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Estos meses coinciden con una mayor rotación de inventario en las agencias, ajustes en precios o estrategias comerciales puntuales que compensaron parcialmente la debilidad observada en el último trimestre, explica el reporte.

En cuanto a órdenes de servicio en las agencias, estas tuvieron un incremento de 0.7% el año pasado, aunque en 2024 tuvieron un avance de 8.6%, por lo que la demanda permanece constante, pero no con un dinamismo tan fuerte.

“En 2025 no se identificó una tendencia clara en las órdenes de servicio en comparación con el año anterior; la variación mensual se mantiene acotada, oscilando entre una disminución de 3.6% y un crecimiento de 4%.

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“Este comportamiento refleja un mercado estable y consistente a lo largo del año, sin fluctuaciones pronunciadas ni cambios estructurales relevantes”, afirma SimDataGroup.

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desa/mcc

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