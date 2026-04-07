La inflación promedio de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzó el 3.4% a tasa anual, cifra mayor al 3.3% de enero pasado.

Hubo siete países que superaron esa cifra promedio, pero fueron cinco los países con los mayores niveles inflacionarios: México con 4%, Estonia 4.1%, Islandia con 5.2%, Colombia 5.3% y Türkiye (antes Turquía) cuya tasa alcanzó el 31.5%.

Australia y Lituania también superaron esa inflación promedio, con 3.7% y 3.6% respectivamente.

En el boletín que dio a conocer la OCDE dijo que el Índice de Precios al Consumidor se mantuvo prácticamente estable en febrero de 2026, aunque la inflación aumentó en 13 de las 37 economías que tuvieron información disponible, bajó en nueve países y se mantuvo estable o sin fuertes cambios en 15 países.

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Países con inflación igual o mayor al 50%

Además de que hubo 16 países que tuvieron inflación récord, al estar por debajo del 2%, entre esos países están: Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo y Suiza, entre otros.

La OCDE elaboró un cuadro de la inflación acumulada desde diciembre de 2019, antes de la pandemia de Covid, a febrero de 2026, en dicho análisis se observa que los países con inflación igual o mayor al 50% fueron: Colombia, Estonia, Hungría y Türkiye que alcanzó 761% de nivel inflacionario.

En Estados Unidos la inflación en febrero pasado fue de 2.4%, mismo porcentaje de enero, mientras que en Canadá la inflación bajó de 2.3% en enero a 1.8 en febrero.

La OCDE afirmó que la inflación anualizada en alimentos en los 38 países que la integran llegó a 4% en febrero, lo que significó un incremento, con respecto al 3.7% de enero.

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En el G20, la inflación interanual general aumentó a 3.7% en febrero, desde el 3.4% en enero, el primer incremento desde mayo de 2024.

Sobre el comportamiento en la inflación en Asia, la OCDE dijo que en China subió 1.3%, superando el 1% por primera vez desde febrero de 2023, impulsada por la festividad del Año Nuevo Lunar.

Mientras que en Indonesia, la inflación general subió más de 1 punto porcentual en febrero, y en India aumentó por cuarto mes consecutivo.

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