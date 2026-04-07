El mundo vive bajo una fuerte presión, porque a pesar de que se registró un aumento en el comercio en el primer trimestre del 2026, el panorama se nubla por los efectos de la guerra en Medio Oriente, el alza de los precios de los energéticos, el impacto de los aranceles en el comercio, las presiones inflacionarias y la tensión geopolítica, dijo la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).

En el Reporte de Comercio Global actualizado al mes de abril, el organismo dijo que “el comercio mundial continúa creciendo, pero la fragilidad avanza”.

En 2025 el comercio internacional de bienes creció en 2.5 billones de dólares, un aumento de 7.5% para llegar a 35 billones de dólares. Mientras que el comercio de servicios creció, el año pasado, en 8%, al contribuir con 700 mil millones de dólares.

“Se espera que el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz intensifiquen las presiones inflacionarias sobre una economía global ya tensa”, ya que se enfrenta a tensiones geopolíticas, cambios de política y un espacio fiscal limitado del gobierno tanto para aumentar el gasto o recortar impuestos .

Consideró que “el aumento de los precios de la energía, junto con los mayores costes comerciales vinculados a los aranceles, cambios regulatorios y la erosión de las normas comerciales, nublan aún más las perspectivas”.

IA y electrónicos impulsan crecimiento del comercio

De acuerdo con la UNCTAD los electrónicos y los productos con Inteligencia Artificial son los que impulsan el crecimiento comercial, ya que registraron en el 2025 un crecimiento de 16%.

Ello se dio al tiempo que se registró una caída en el comercio de vehículos eléctricos, de combustión, partes, componentes de –3% en el 2025, a pesar de que aumentó el intercambio de autos híbridos en 21%.

El intercambio de petróleo crudo cayó 13% en 2025, el de carbón quedó en -27%, de componentes para captar energía solar cerró con –22% y minerales críticos con –15%, solamente subió equipo para generar energía eólica con 17%.

La UNCTAD dijo que el fuerte crecimiento que se registró en el comercio en 2025 se sostuvo a principios de 2026, los datos preliminares de las economías más grandes y los indicadores claves muestran que continuará la expansión en el comercio de bienes, mientras que hay signos de desaceleración en intercambio de servicios.

Agregó que el crecimiento comercial tiene mayor fuerza en el este asiático y en África, en tanto que el comercio entre países del Sur-Sur rebasó el promedio global al llegar a 9%, lo que marca el peso de las economías en desarrollo en el intercambio global.

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