OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

En un año en el que se espera moderado crecimiento mundial por el impacto de la guerra en Medio Oriente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) corrigió al alza el pronóstico de crecimiento para México en el 2026.

En diciembre del 2025, la estimación del organismo fue de 1.2% para México y la mejoró en 0.1 puntos para este año, mientras que mantuvo en 1.7% la perspectiva para 2027, lo que dejará al país por debajo del promedio mundial de crecimiento que será de 2.9% en este año y de 3% para el próximo.

En el Reporte provisional del Panorama Económico de la OCDE, el organismo proyectó que el crecimiento económico mundial en este año se desacelerará en 0.4 puntos, luego de que en 2025 cerró con 3.3%, lo que será resultado de factores como los altos costos energéticos, la incertidumbre por la guerra y un menor consumo, además de que en algunos países se espera suba la inflación.

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El conflicto en Medio Oriente pone a prueba la estabilidad de la economía global. En la imagen un barco espera permiso para pasar por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.

OCDE prevé ligera recuperación en 2027

Para 2027 la OCDE espera una ligera recuperación, aunque dependerá de que los precios de la energía bajen gradualmente, tras el alza que registran por el conflicto en Medio Oriente, el cual genera altos costos humanos y económicos, además de que pone a prueba la estabilidad de la economía global.

Agregó que la guerra interrumpe las rutas de transporte por donde pasan productos energéticos clave para el suministro mundial, lo que provoca un alza de precios no solo de los energéticos sino también de sus subproductos como los fertilizantes, lo que es consecuencia del menor tránsito por el estrecho de Ormuz y por los daños a la infraestructura energética de la región.

En los mercados financieros, el conflicto provocó mayor volatilidad, caídas en bolsas y un fortalecimiento del dólar. Lo que provocó una depreciación del peso mexicano en términos efectivos, además de un alza en los rendimientos de los bonos soberanos, lo que coloca a México entre los más países más afectados en este rubro.

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El aumento en los precios de la energía ocurre en un contexto donde la inflación ya es elevada en países como México, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Esto ha incrementado las expectativas inflacionarias, comentó la OCDE.

El conflicto en Medio Oriente, el cual genera altos costos humanos y económicos, pone a prueba la estabilidad de la economía global. Foto: iStock

En materia comercial, expuso que Estados Unidos redujo sus aranceles efectivos promedio sobre las importaciones hasta 9.9%, frente al 14% previo, lo que redujo riesgos al crecimiento global.

Explicó que para México hay beneficio porque entre el 80% y 90% de sus exportaciones a Estados Unidos entran libre de arancel.

El comercio mundial de mercancías también mantuvo un ritmo estable de expansión. Las exportaciones asiáticas relacionadas con tecnología crecieron de forma notable y los indicadores de alta frecuencia sugieren que el comercio de bienes siguió fuerte a inicios de 2026, agregó el organismo.

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Además de que observó que las órdenes de exportación manufacturera alcanzaron su nivel más alto desde noviembre de 2021, tanto en economías avanzadas como emergentes.

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