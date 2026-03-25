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La podría engendrar "la peor crisis industrial" que se recuerde, advirtió el jefe de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

"Desde el punto de vista de las , creemos que esto podría convertirse en la peor crisis industrial que se recuerde. No solo debido al aumento de los precios de la energía, sino también porque la producción industrial en sí misma está perturbada y desorganizada por las penurias de gas y otros insumos esenciales", declaró el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton.

Denton hizo estas declaraciones en vísperas de la reunión de ministros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

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