La televisión pública de Irán afirmó que la República Islámica rechazó la propuesta de paz de Estados Unidos, la cual fue enviada a través de Paquistán.

Press TV, el canal en inglés de la televisión estatal iraní, citó a un funcionario anónimo que afirmó que Irán rechazaba la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. El reportaje de Press TV se publicó después de que Paquistán confirmara haber transmitido la propuesta estadounidense a Irán.

“Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones”, afirmó el funcionario, según Press TV. El funcionario añadió que Teherán continuará con sus “duros golpes” en todo Medio Oriente.

Lee también Trump recibe resumen en vídeo de los bombardeos de EU en Irán, según NBC; preocupa a aliados que no este asimilando el panorama completo

Irán presenta su propuesta de alto el fuego

Press TV, al igual que todos los canales de televisión estatales controlados por los partidarios de la línea dura, presentó su propio plan de cinco puntos elaborado por el funcionario que rechazó la propuesta estadounidense.

La propuesta iraní incluye el cese de los asesinatos de sus funcionarios, medidas para garantizar que no se libren más guerras contra el país, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y el “ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”.

Es probable que esas medidas, en particular las reparaciones y el mantenimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz, resulten inaceptables para la Casa Blanca, ya que el suministro energético mundial sigue viéndose afectado por la guerra.

Lee también EU acelera producción de misiles para adaptarse a tiempos de guerra; construye “Arsenal de la Libertad”

Irán no acepta un alto el fuego con EU, "no es lógico"

La agencia de noticias semioficial iraní Fars señaló que para Irán no sería “lógico” entablar conversaciones con Estados Unidos.

“Una fuente bien informada, en declaraciones a Fars News, señaló el fracaso de la parte contraria a la hora de alcanzar sus objetivos, afirmando: ‘Irán no acepta un alto el fuego. Fundamentalmente, entrar en un proceso de este tipo con quienes han violado los acuerdos no es lógico’”, explicó el medio.

Fars News también citó a la fuente diciendo que Irán pretende alcanzar sus objetivos estratégicos antes de poner fin a la guerra.

Paquistán envió a Irán el plan de EU para terminar la guerra

Un plan de 15 puntos con las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente fue enviado a Irán a través de mediadores paquistaníes, indicaron a la AFP dos altos cargos en Islamabad.

La confirmación llegó después de que el presidente estadounidense Donald Trump se declarara optimista sobre el fin de casi un mes de conflicto, y Teherán anunciara que permitiría el paso de buques petroleros "no hostiles" por el crucial estrecho de Ormuz.

Lee también Estados Unidos propone plan de 15 puntos a Irán para frenar guerra, reportan medios; incluye límites nucleares y supervisión de la ONU

Ambos confirmaron que el plan para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero "fue enviado a Irán vía Paquistán".

Paquistán podría ser un mediador en la guerra porque mantiene buenas relaciones con Irán y Estados Unidos y todos sus contactos en la región.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y su ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, han estado en estrecho contacto con altos funcionarios iraníes y se han declarado dispuestos a acoger negociaciones. Dialogan asimismo con los países del Golfo.

El miércoles por la mañana, la oficina de Sharif dijo que habló con el gobernante de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Islamabad y Riad tienen un pacto de defensa mutua.

El jefe del ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir, también ha participado en esfuerzos diplomáticos y habló con Trump el domingo, precisaron los altos funcionarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc