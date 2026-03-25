A casi un mes de iniciada la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el martes el presidente Donald Trump afirmó que “ganó la guerra en Medio Oriente”, aunque Teherán no confirmó haber recibido alguna propuesta.

La guerra comenzó el pasado 28 de febrero con las operaciones "Furia Épica", de EU, y "Rugido de León" de Israel, cuya finalidad era evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

De acuerdo con The New York Times y Axios, Estados Unidos envió a la República Islámica un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, sin embargo, Irán ha negado ser parte de cualquier conversación para poner fin al conflicto.

Trump afirmó que el país persa le había entregado un “regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas, pero no ofreció detalles al respecto, y aunque líderes iraníes reconocen que hay contacto con varios países, dicen que no con EU ni con Israel.

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente que cumplirá un mes el fin de semana.

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Mundo 08:55 AM Irán rechaza plan de paz de EU y presenta su propuesta; pide soberanía en estrecho de Ormuz La televisión estatal iraní afirmó este miércoles que Irán rechazó la propuesta de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Press TV, el canal en inglés de la televisión estatal iraní, citó a un funcionario anónimo que afirmó que Irán rechazaba la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos. El reportaje de Press TV se publicó después de que Paquistán confirmara haber transmitido la propuesta estadounidense a Irán. Press TV, al igual que todos los canales de televisión estatales controlados por los partidarios de la línea dura, presentó su propio plan de cinco puntos. La propuesta iraní incluye el cese de los asesinatos de sus funcionarios y el “ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”.



Mundo 08:32 AM Rusia desaloja al personal de central nuclear iraní de Bushehr, alcanzada por ataque Rusos que trabajaban en la planta nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, fueron evacuados, anunció este miércoles el jefe del grupo Rosatom, después de que la agencia atómica iraní informara que un ataque había alcanzado las instalaciones sin causar daños.

"Hoy, a las 07H20 hora de Moscú (04H20 GMT), 163 personas han dejado Bushehr para dirigirse a la frontera iranoarmenia", declaró a periodistas el director general del gigante ruso de la energía nuclear, Alexéi Likhatchev. "Dejaremos a decenas de personas directamente en el lugar", añadió.



Mundo 08:07 AM Jefe de Hezbolá denuncia planes para crear un "Gran Israel" y plantea luchar por el Líbano El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, denunció los intentos de crear un "Gran Israel" que incluya el territorio del Líbano, y consideró que su movimiento solo tiene la opción de enfrentarse a estos planes o bien entregar su tierra al enemigo.

"Ya no es un secreto que existe un peligroso proyecto israelí-estadounidense, el Gran Israel, que se basa en la ocupación y expansión desde el (río) Éufrates hasta el Nilo, incluyendo el Líbano", denunció el secretario general de Hezbolá en un comunicado.

"Ha quedado patente que tenemos dos opciones: rendirnos y renunciar a nuestra tierra, dignidad, soberanía y al futuro de próximas generaciones; o la inevitable confrontación y resistencia contra la ocupación para impedir que alcance sus objetivos", agregó Qassem.



Mundo 08:05 AM Director del OIEA prevé conversaciones entre Irán y EU este fin de semana en Paquistán El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, adelantó que este fin de semana podrían celebrarse en Islamabad, Paquistán, nuevas conversaciones entre delegaciones de Irán y Estados Unidos.

Grossi explicó, en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, que espera que las negociaciones tengan un carácter "más amplio" que las anteriores y no se limiten a la cuestión nuclear.

El diplomático subrayó que, tras tres semanas de guerra que han dañado la infraestructura económica, energética y productiva iraní, el escenario de diálogo es ahora "algo diferente".

"Esta vez también estarán sobre la mesa los misiles, las milicias aliadas de la República Islámica y las garantías de seguridad para Irán", señaló.



Mundo 07:52 AM Austria da luz verde a la liberación de 325.000 toneladas de petróleo crudo El Parlamento de Austria aprobó la liberación de 325 mil toneladas métricas de crudo de sus reservas estratégicas, medida enmarcada en la iniciativa lanzada recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para estabilizar el mercado petrolero tras la escalada de la guerra en Irán.

La liberación a partir del 1 de abril y por un periodo de seis meses ha sido adoptada en la comisión principal del Hemiciclo con la mayoría requerida de dos tercios de los votos, informó el Parlamento en un comunicado.

Además de los diputados de la coalición tripartita en el poder, conservadores, socialdemócratas y liberales, votaron a favor los del ecologista 'Los Verdes', siendo el mayor partido, el opositor y ultranacionalista FPÖ, el único que se opuso.



Mundo 07:50 AM Trump recibe a diario un resumen en vídeo de los bombardeos de EU en Irán, según NBC El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe cada día de parte de su equipo un vídeo que resume los bombardeos que el Comando Central del Ejército estadounidense lleva a cabo en Irán, reveló NBC News.

La cadena, que cita a tres funcionarios estadounidenses, afirma que el montaje suele durar unos dos minutos y resume los ataques más importantes de las últimas 48 horas.

El vídeo no es la única información sobre la guerra que recibe Trump, quien también se mantiene al día con conversaciones con sus asesores militares y de inteligencia, con líderes extranjeros e información de prensa.



Mundo 07:25 AM Intermediarios paquistaníes enviaron a Irán el plan de EU en 15 puntos para terminar conflicto Las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Irán fueron enviadas a Teherán a través de mediadores paquistaníes, indicaron este miércoles a AFP dos altos responsables en Islamabad.

Ambos confirmaron que el plan en 15 puntos para poner fin a la contienda iniciada el 28 de febrero "fue enviado a Irán vía Paquistán".

Paquistán podría ser un mediador en la contienda actual, dadas sus buenas relaciones con Irán y Estados Unidos y todos sus contactos en la región.



Mundo 07:22 AM EU acelerará la producción de misiles de precisión para adaptarse a tiempos de guerra El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DoW) anunció un acuerdo con la empresa Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), y así adaptar los ritmos industriales a tiempos de guerra para que los combatientes estadounidenses "superen a cualquier adversario potencial".

El acuerdo marco responde al mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth, según informó el DoW, de reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, una iniciativa orientada a aumentar la capacidad de respuesta militar del país.

"Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia", declaró Michael Duffey, el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento.



Mundo 07:21 AM El plan de EU en 15 puntos fue "transmitido a Irán vía Paquistán" El plan de Estados Unidos en 15 puntos fue "transmitido a Irán vía Paquistán", afirmaron responsables.



Mundo 07:20 AM Irán ataca una importante central eléctrica en el norte de Israel, según la agencia Fars Las fuerzas armadas iraníes atacaron una importante central eléctrica en el norte de Israel, informó la agencia de noticias iraní Fars.

El medio iraní aseguró que el ataque a la central eléctrica israelí se produjo en medio de una nueva oleada de ataques con misiles contra el norte de Israel.

"Dado el sonido aterrador de las explosiones, los expertos recalcan que Irán utilizó misiles pesados en este ataque", afirmó Fars.

Las sirenas antiaéreas sonaron en la zona de Hadera, donde se ubica en su costa una de las centrales eléctricas más importantes de Israel, sobre las 12.20 hora local (10.20 GMT) y poco después los Bomberos reportaron impactos de metralla en esa zona que "cayeron en un área abierta".



Mundo 07:15 AM Irán recibe plan de alto el fuego de EU, según funcionarios, mientras continúan los ataques Irán recibió una propuesta de Estados Unidos para pausar la guerra en Medio Oriente, dijeron funcionarios el miércoles —un plan enviado mientras Washington comenzaba a trasladar paracaidistas y más marines a la región.

Teherán no confirmó haber recibido la propuesta y desestimó públicamente el esfuerzo diplomático al tiempo que lanzaba más ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. La República Islámica también siguió siendo objetivo de ataques.



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Mundo 07:14 AM Israel dice que ha arrojado sobre Irán 15 mil proyectiles, cautro veces más que en junio El ministro Defensa Israel Katz dijo este miércoles que Israel ha arrojado más de 15 mil municiones -bombas, proyectiles- sobre Irán, lo que dijo equivale a "cuatro veces más" que en la guerra de doce días de junio de 2025.

En su declaración, Katz añadió que durante una evaluación de la situación con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y varios altos funcionarios de Defensa decidieron aprobar nuevos objetivos de ataque tanto en Irán como en el vecino Líbano.



Mundo 07:13 AM Irak protesta ante EU por ataques aéreos que mataron al menos a 22 iraquíes en 24 horas El Gobierno iraquí ha convocado al encargado de negocios de Estados Unidos en Irak y presentará una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU para protestar por los ataques aéreos atribuidos a la aviación militar estadounidense, que han dejado al menos a 22 muertos en las últimas 24 horas en el oeste del país árabe.

Según un comunicado oficial, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, quien es también comandante general de las Fuerzas Armadas de su país, "ordenó convocar al encargado de negocios de EU en Irak para entregarle una nota de protesta oficial enérgica" al respecto.





Mundo 07:13 AM Rusia reduce al mínimo su personal en central nuclear en Irán tras un segundo ataque La empresa estatal rusa Rosatom, que gestiona la planta nuclear de Bushehr, en Irán, aseguró este miércoles, después de un segundo ataque cerca de la central, que tiene por objetivo reducir al mínimo su personal allí presente.

"Estamos reduciendo temporalmente al mínimo el número de especialistas en la planta hasta que la situación se normalice. La salud y la vida de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad", afirmó el director de la corporación, Alexéi Lijachov, en una nota publicada por el servicio de prensa.





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