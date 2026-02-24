Más Información

Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida en el ataque

A dos días del abatimiento de "El Mencho", Sheinbaum se reúne con embajador de EU; acude Defensa, Semar y Segob

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

"Una el martes y una el jueves"; Tatianol Plus, el tratamiento médico de "El Mencho" hallado en su refugio

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice

Sheinbaum encabeza ceremonia del Día de la Bandera en Campo Marte; llama a niños y jóvenes a honrar la Bandera

Violencia tras muerte de “El Mencho” habría causado pérdidas al comercio por hasta 2 mil mdp: Concanaco; respalda acciones del gobierno

Sheinbaum: estrategia de seguridad no ha cambiado tras operativo contra “El Mencho”; “¡Dios nos libre!” de “calderonizarnos”, dice

Tereso Medina es electo como nuevo líder de la CTM; rinde protesta

Puerto Vallarta, de las ciudades más afectadas tras abatimiento de “El Mencho”; arriban militares para labores de seguridad

Levantan Código Rojo en Jalisco; Mesa estatal de seguridad continuará en sesión permanente

Teherán. no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, pero jamás renunciará a la tecnología atómica, aseguró el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a dos días de la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos.

"Irán nunca desarrollará un arma nuclear, bajo ninguna circunstancia", aseguró, pero añadió que "tampoco los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo".

Araqchí, declaró además que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán está "al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia".

"Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos", señaló en X.

