Teherán. Irán no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, pero jamás renunciará a la tecnología atómica, aseguró el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a dos días de la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos.
"Irán nunca desarrollará un arma nuclear, bajo ninguna circunstancia", aseguró, pero añadió que "tampoco los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo".
Lee también Pentágono alerta a Trump sobre riesgos en operación contra Irán, advierte que puede generar múltiples bajas
Araqchí, declaró además que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán está "al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia".
"Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos", señaló en X.
Guardia Revolucionaria de Irán comienza maniobras militares en el Golfo; incluyen misiles, drones y vehículos blindados
