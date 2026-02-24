Los Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, empezaron maniobras militares en el Golfo, informó la televisión estatal, en medio de tensiones crecientes con Estados Unidos.

Los ejercicios "se concentran en las costas sur y en las islas" e incluyen misiles, artillería, drones, fuerzas especiales y vehículos blindados, precisó la cadena.

Estados Unidos ha desplegado recientemente en la región un importante dispositivo naval y aéreo y amenaza con atacar Irán.

Las maniobras se llevan a cabo "sobre la base de las amenazas existentes", declaró a la televisión el comandante de las fuerzas terrestres de los Guardianes, Mohammad Karami.

Tras haber ordenado en junio de 2025 ataques selectivos contra instalaciones nucleares en Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta utilizar de nuevo la opción militar contra la República Islámica si las actuales conversaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan.

Para ejercer presión, Washington ha desplegado en la región un importante dispositivo naval y aéreo.

En un mensaje publicado el lunes en su red Truth Social, el presidente estadounidense escribió que prefería un acuerdo pero que, en caso contrario, "la situación se pondría muy mal" para Irán.

Ambos países deben reunirse el jueves en Suiza para nuevas conversaciones indirectas bajo la mediación del sultanato de Omán, tras haber reanudado el diálogo a principios de febrero.

