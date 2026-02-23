Más Información

Redacción Internacional. El presidente de EU, , ha indicado a sus asesores que si la diplomacia no logra que ceda en el desarrollo de su , considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos, informó The New York Times.

El diario, que cita fuentes informadas sobre las deliberaciones de la Administración Trump, recuerda que Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en el próximo jueves para lo que parecen ser unas negociaciones ‘in extremis’ para alcanzar un acuerdo sobre el iraní.

Sin embargo, Trump ha estado sopesando varias opciones de acción de si las negociaciones fracasan.

Aunque no se han tomado decisiones definitivas, según los asesores consultados por el Times, Trump se inclina por llevar a cabo un ataque inicial en los próximos días con el objetivo de demostrar a los líderes iraníes que deben estar dispuestos a renunciar a la capacidad de fabricar un .

Para estos ataques, los objetivos que se están considerando abarcan desde la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hasta las instalaciones nucleares del país y el programa de misiles balísticos.

Si estas medidas no convencen a para que cumpla las exigencias de EU, Trump declaró a sus asesores que dejaría abierta la posibilidad de un ataque militar a finales de este año con el objetivo de derrocar al ayatolá , el líder supremo.

No obstante, existen dudas, incluso dentro de la Administración, sobre si ese objetivo se puede lograr únicamente con ataques aéreos.

Y, entre bastidores, ambas partes están considerando una nueva propuesta que podría crear una vía de escape al conflicto militar: un programa de enriquecimiento nuclear muy limitado que Irán podría llevar a cabo únicamente con fines de investigación y tratamientos médicos.

No está claro si alguna de las partes estaría de acuerdo, según el diario, pero la propuesta de última hora se produce cuando dos grupos de y decenas de aviones de combate, bombarderos y aviones de reabastecimiento se están concentrando a una distancia de ataque de Irán.

