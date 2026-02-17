Caracas. Venezuela propuso este martes a Guyana “entablar definitivamente una negociación de buena fe” para resolver la controversia en torno al disputado territorio del Esequibo, al recordar que hace 60 años se firmó el Acuerdo de Ginebra, visto por Caracas como la única vía para “alcanzar una solución mutuamente aceptable”.

El Gobierno venezolano, ahora en manos de la líder chavista Delcy Rodríguez, hace esta propuesta cuando su país vive lo que ha definido como un “nuevo momento político”, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos el pasado enero.

