Más Información
Funcionarias y morenistas celebran nombramiento de Nadia López García en la SEP; “de Oaxaca para todo México”, resaltan
Justicia real para víctimas, la deuda en redes: Olimpia Coral, activista promotora de la Ley Olimpia
Corte adjudica contrato para comedor de trabajadores; “comer en la calle puede intoxicarlos”, justifica
Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 personas contagiadas en la capital
¿Las últimas horas de Marx Arriaga en las oficinas de la SEP?; captan a colaboradores retirando artículos en cajas y "diablitos"
Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida
Caracas. Venezuela propuso este martes a Guyana “entablar definitivamente una negociación de buena fe” para resolver la controversia en torno al disputado territorio del Esequibo, al recordar que hace 60 años se firmó el Acuerdo de Ginebra, visto por Caracas como la única vía para “alcanzar una solución mutuamente aceptable”.
El Gobierno venezolano, ahora en manos de la líder chavista Delcy Rodríguez, hace esta propuesta cuando su país vive lo que ha definido como un “nuevo momento político”, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos el pasado enero.
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]