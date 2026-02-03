Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

La mañanera de Sheinbaum, 3 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 3 de febrero, minuto a minuto

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Combate a la corrupción iniciará desde el kínder; buscan formar “héroes de la honestidad”

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Tras salida de Adán Augusto, Monreal revela que tiene su renuncia sobre la mesa; "cuando ya no eres útil tienes que retirarte", dice

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

Cuba desata choque entre PRI y Morena; Luisa Alcalde defiende “patrimonio de la humanidad” y Alito la llama “comunista de caviar”

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

El terror de los niños reclutados por el crimen organizado

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

Guardianes del bosque de Milpa Alta; protegen el pulmón verde del sur de la CDMX

Las primeras cayeron de madrugada el 3 de enero, hace un mes exacto. El sonido de las hélices, el ruido y destello de las explosiones despertaron a los venezolanos, atónitos con el desenlace de esta incursión estadounidense: no era más presidente.

Maduro fue capturado junto a su esposa,, y trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

El país pasó a las manos de , que era la vicepresidenta y que bajo presión conduce los cambios exigidos por el presidente al tiempo que mantiene viva la retórica chavista.

Lee también

Acercamiento a Washington, apertura petrolera, amnistía general: el panorama es otro en la Venezuela sin Maduro. ¿Qué cambió y qué sigue igual?

Captura de Nicolás Maduro. Foto: Especial
Captura de Nicolás Maduro. Foto: Especial

“Estabilidad tutelada”

Trump ordenó el que terminó en la captura de Maduro y en el que fallecieron un centenar de personas, entre civiles y militares.

Pero evitó una ruptura total, como en el pasado hizo en Irak. Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque condicionado por Washington. Es una “estabilidad tutelada”, evaluó Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana.

Lee también

Trump calificó a Rodríguez de “formidable” y la invitó a la Casa Blanca en una fecha aún por definir. “Todo anda muy bien con ”, señaló el 14 de enero tras su primera llamada.

Ambos países avanzan además en la reanudación de relaciones, rotas por Maduro en 2019, aunque el secretario de Estado, , le advirtió que puede correr la misma suerte de Maduro si no se alinea con los objetivos de Washington.

Rodríguez recibió el lunes a la nueva jefa de la misión diplomática estadounidense, Laura Dogu, que insistió que la “transición” forma parte de la agenda.

Lee también

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 05/01/2026.- Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jane Rosenberg
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 05/01/2026.- Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jane Rosenberg

Apertura petrolera

Venezuela aprobó una reforma a su ley petrolera, dictada por Estados Unidos, según analistas.

El instrumento echa por tierra la nacionalización de 1976 y especialmente el modelo estatista impuesto por Hugo Chávez 30 años más tarde. Empresas privadas podrán operar en solitario y no como accionista minoritario en una sociedad con la estatal PDVSA. El plan de Trump es que petroleras estadounidenses, como Chevron, inviertan en este país.

La nueva ley flexibiliza además los porcentajes de las regalías y simplifica el . También cede la exclusividad de exploración y explotación primaria.

Lee también

“Es la única manera de obtener inversión importante”, explicó el analista petrolero Francisco Monaldi, profesor en Estados Unidos.

Venezuela necesita (según expertos) unos 150 mil millones de dólares para recuperar la industria, golpeada por años de y malos manejos.

Trump asumió control sobre parte de las ventas del de Venezuela en el mercado, sin los descuentos que obliga el embargo que él impuso en 2019. Hizo una primera venta que generó 500 millones de dólares para el país.

Lee también

Simpatizantes de Nicolás Maduro participan en una protesta en Caracas, exigiendo que Estados Unidos lo devuelva. FOTO: JUAN BARRETO. AFP
Simpatizantes de Nicolás Maduro participan en una protesta en Caracas, exigiendo que Estados Unidos lo devuelva. FOTO: JUAN BARRETO. AFP

Gobierno y propaganda

Rodríguez en teoría encabeza de forma interina el gobierno de Maduro.

Pero ha cambiado ministros y altos oficiales en la Fuerza Armada desde que heredó el poder, aunque y Vladimir Padrino, los poderosos ministros del Interior y Defensa, permanecen por ahora en sus cargos.

“Es una fase de reacomodo de un sistema que prefería no cambiar su hegemonía”, indicó Aveledo.

Lee también

Los acercamientos con Estados Unidos chocan con el histórico discurso “antiimperialista” del chavismo, que permeó en la.

El partido de gobierno organiza casi a diario marchas para condenar el “secuestro” de Maduro, la TV estatal divulga un pegajoso tema para exigir su liberación.

Su rostro y el de su esposa protagonizaron un show de luces con drones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país donde pernoctaban la madrugada del 3 de enero, bombardeado durante la incursión estadounidense.

Lee también

Una perfecta formación de drones mostró además la transcripción de su denuncia en la corte de donde se declaró “prisionero de guerra”.

Detención de Nicolás Maduro. Foto: ABC News
Detención de Nicolás Maduro. Foto: ABC News

mnistía y miedo

Rodríguez declaró una amnistía general, que el Parlamento debe aprobar esta semana. No está claro su alcance.

“¡Libertad, libertad!”, gritaron familiares de a las afueras de las cárceles al conocer la noticia.

Lee también

Anunció además el cierre del , una prisión denunciada por años como centro de torturas.

La amnistía presume la libertad para los presos políticos. Rodríguez había anunciado previamente un proceso de excarcelaciones, que avanzaba no obstante muy lentamente. Hasta el lunes permanecían aún detenidas por razones políticas 687 personas, según la ONG Foro Penal.

“La amnistía en principio implica olvido, no perdón”, explicó Alfredo Romero, director de , que rechazará cualquier proyecto que sirva como “manto de impunidad”.

Lee también

El miedo que impuso Maduro ha mermado, pero no ha desaparecido. La gente aún critica al gobierno en susurros.

Hay una “liberalización táctica”, estimó Aveledo. “El sistema está recalibrando los costos de la represión”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte