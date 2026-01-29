Washington.— El gobierno de Estados Unidos permitirá próximamente que Venezuela empiece a vender petróleo que sigue bajo sanciones, y esos ingresos estarán dedicados en un principio a cubrir los costos de servicios gubernamentales básicos como la policía y la atención médica y estarán sujetos a la supervisión de Washington, anunció Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado.

Estados Unidos retendrá el control a corto plazo de los fondos para garantizar que se utilicen para estabilizar a Venezuela, dijo Rubio en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Añadió que el gobierno interino de la nación sudamericana presentará cada mes “un presupuesto” de lo que necesitan financiar.

Parte de los ingresos se destinarán a financiar un proceso de auditoría, acotó el funcionario.

“Les indicaremos por adelantado para qué no se puede utilizar ese dinero. Y han sido muy cooperativos en este sentido”, subrayó.

“Esos fondos se depositarán en una cuenta que estará bajo nuestra supervisión”, declaró Rubio, agregando que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos controlaría el proceso. Venezuela, señaló, “gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano”.

“Se ha informado que el petróleo se vendió por 500 millones de dólares y que 300 millones fueron a parar al gobierno venezolano. ¿Qué pasó con los otros 200 millones?”, fue cuestionado Rubio.

El secretario de Estado señaló que el dinero está en una cuenta en Qatar, pero que será transferido a una cuenta controlada por el Tesoro, en Estados Unidos.

Dijo que los líderes interinos de Venezuela están cooperando y pronto comenzarán a ver beneficios. Estados Unidos no subsidiará inversiones en la industria petrolera de Venezuela, aseguró Rubio, y únicamente supervisa la venta de petróleo sancionado como un “paso interino”. “Esto es simplemente una forma de dividir los ingresos para que no haya un colapso sistémico mientras trabajamos en esta recuperación y transición”, explicó.

También dijo que se busca una transición en Venezuela hacia la democracia y la estabilidad.

“No vamos a revertir esto de la noche a la mañana, pero creo que estamos haciendo un progreso bueno y decente”, declaró Rubio.

“Ciertamente, estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas y creo y espero que estaremos mejor en tres meses, seis meses y nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía estuviera ahí”.

Añadió que a la administración del presidente Donald Trump le “encantaría” ver un cambio de “régimen” en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washing- ton vaya a provocarlo.

“No cabe duda que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, aseguró Rubio durante su audiencia.

Rubio abrió la puerta además a que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado participe en el proceso de transición, aunque recordó que “el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen”.

Corina Machado pide una “transición real”

Corina Machado pidió, tras reunirse en Washington con Rubio, que haya una “transición real” en Venezuela tras la cual no quede “un sector del régimen en el poder”.

Machado salió de la reunión asegurando que son “horas y días decisivos” para el futuro de su país y afirmó que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como “una de las personas que mejor entiende el hemisferio”.

“Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder”, respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un gobierno de transición con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Machado subrayó que su objetivo es que se “restituyan” las instituciones que garanticen “la justicia” y el “reencuentro de los venezolanos”, pero no la estabilidad de “un sector del régimen en el poder”.

“Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del gobierno del presidente Donald Trump”, dijo.

La líder opositora expresó ante Rubio su intención de regresar a Venezuela lo antes posible y afirmó que trabaja para lograrlo, aunque no descartó pasar previamente por otros países, un plan que, según señaló, cambia constantemente.

“Empezamos a ver cómo el aparato represivo comienza a debilitarse. ¿Es suficiente? No, desde luego, pero las señales son extraordinarias”, declaró. Machado señaló que, aunque más de 300 personas han sido liberadas en el país, más de 700 permanecen detenidas y se han registrado nuevos arrestos.

En Venezuela, militares y policías venezolanos juraron “lealtad y subordinación absoluta” a Rodríguez. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, entregó a Rodríguez el bastón de mando y la espada del prócer independentista Simón Bolívar.