Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC; negocia colaboración en minerales como el litio, cobre y níquel

Canciller De la Fuente dice que México mantendrá envío de ayuda humanitaria a Cuba; "no hay subordinación", asegura

Juez ordena liberar a niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota; están en centro de inmigración de Texas

"Melania", fracaso en taquilla mexicana: sólo 5 personas por cine la han visto

Tren interoceánico: Dan 6 meses a FGR para cierre de investigación; conductor y jefe de despachadores se reservan derecho a declarar

Fallece bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión en Tlaxcala; no estaba vacunado

Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Marina capacita a 34 elementos para detectar amenazas químicas durante el Mundial 2026; buscan mayor seguridad

Rosa Icela Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena en San Lázaro; destaca audiencias públicas para la reforma electoral

Critica Cuauhtémoc Cárdenas calidad del sistema educativo; IPN otorga Doctorado Honoris Causa

Jueza niega solicitud de Minnesota para frenar redadas migratorias; "enorme victoria legal", destaca Pam Bondi

Mudanza en el Vaticano: El papa León XIV cambia de residencia; ¿dónde vivirá el líder de la Iglesia católica?

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habría informado a ejecutivos de algunas empresas que podrían celebrarse dentro de 18 o 24 meses, informó este sábado el diario The Wall Street Journal.

Según esa publicación, algunos miembros de la administración de Donald Trump han intentado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios afirmando que la cooperación de Washington con el gobierno de la presidenta encargada venezolana, , es temporal.

La administración de Trump no ha detallado públicamente plazos para la transición democrática en tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque de Estados Unidos en el país sudamericano.

Las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro proclamó su reelección a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo Gonzñalez Urrutia, respaldado por la líder opositora, María Corina Machado.

Venezuela democrática mediante elecciones "libres y justas": Marco Rubio

El pasado miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó ante el Senado de EU que el objetivo último del gobierno de Trump es lograr una "Venezuela democrática" mediante unas elecciones "libres y justas", pero avisó que la transición no es cuestión de semanas, sino que durará algún tiempo.

Por su parte, María Corina Machado, exiliada en Estados Unidos, ha expresado en sus reuniones con Trump y con Rubio su deseo de poder regresar a Venezuela cuanto antes.

Machado se ha mostrado escéptica a trabajar con Delcy Rodríguez, afirmando que la transición debe ser "real" y no "un modelo a la rusa en el que las mafias sigan al mando".

Llega a Caracas la embajadora de EU

La embajadora estadounidense Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produce un día después que Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide, temido centro de detención por las torturas y abusos de los derechos humanos

