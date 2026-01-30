Más Información
Venezuela expresó este viernes su solidaridad con Cuba y rechazó las "medidas punitivas" anunciadas por Estados Unidos de imponer aranceles a los países que comercien petróleo con la isla caribeña, informó la cancillería en un comunicado.
Cuba dependió por años del petróleo de Venezuela, su más importante aliado en la región desde la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013).
El escenario cambió con la caída de Nicolás Maduro, heredero de Chávez, en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Y su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, se acercó a Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la advertencia de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.
La cancillería venezolana cuestionó las "medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con la República de Cuba".
"Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y hace un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza", añadió.
Cuba padece una profunda crisis energética, con frecuentes cortes de su servicio eléctrico, dependiente del combustible para funcionar.
Tras la caída de Maduro, Venezuela suspendió el suministro de petróleo, que llegó a representar, según expertos, 5% de las exportaciones.
La Habana costeaba el crudo que requería de Venezuela a cambio de médicos, maestros y otros profesionales.
