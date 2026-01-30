Más Información

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Defensa anuncia cambios en mandos de alto nivel; Enrique Martínez López será el segundo del general Trevilla Trejo

Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

MC alista reforma a la FGR para "mejorar acceso a la justicia"; busca impulsar reducción de jornada laboral a 40 horas

Sheinbaum confía en presentar la reforma electoral la segunda semana de febrero; prevé integrar el tema de la IA

Trump advierte que flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela; deja la puerta abierta a posible acuerdo

Venezuela expresó este viernes su solidaridad con y rechazó las "medidas punitivas" anunciadas por Estados Unidos de imponer aranceles a los países que comercien petróleo con la isla caribeña, informó la cancillería en un comunicado.

Cuba dependió por años del petróleo de Venezuela, su más importante aliado en la región desde la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013).

El escenario cambió con la caída de Nicolás Maduro, heredero de Chávez, en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Y su sucesora, la presidenta interina Delcy Rodríguez, se acercó a Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la advertencia de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

La cancillería venezolana cuestionó las "medidas punitivas a los países que decidan mantener relaciones comerciales legítimas con la República de Cuba".

"Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba y hace un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias humanitarias que se deriven de agresiones de esta naturaleza", añadió.

Cuba padece una profunda crisis energética, con frecuentes cortes de su servicio eléctrico, dependiente del combustible para funcionar.

Tras la caída de Maduro, Venezuela suspendió el suministro de petróleo, que llegó a representar, según expertos, 5% de las exportaciones.

La Habana costeaba el crudo que requería de Venezuela a cambio de médicos, maestros y otros profesionales.

