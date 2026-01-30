Más Información

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026

Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Departamento de Justicia abre investigación por posible violación de derechos civiles de Alex Pretti; fue abatido por ICE en Minneapolis

Caso Jeffrey Epstein: EU publica 3 millones de páginas de archivos; no protegimos a Trump, dice subsecretario de Justicia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció una "escalada represiva" contra los periodistas en ante la crisis energética en la isla agravada por el fin del suministro del petróleo venezolano tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La organización, con sede en Miami, expresó en un pronunciamiento su "más enérgica condena a la reciente escalada de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios y hostigamiento policial contra periodistas independientes", como ha documentado en las últimas semanas.

El organismo consideró que esta "nueva ofensiva contra el periodismo independiente" ocurre ante la crisis agravada en las últimas semanas por una inédita crisis energética acentuada tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero, con apagones de 20 o más horas al día.

"El régimen cubano ha decidido responder a una crisis económica y social profunda con más represión y más censura", afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP.

La asociación reportó las detenciones y posteriores liberaciones de periodistas como Henry Constantín Ferreiro, director de "La Hora de Cuba" y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en ese país, y Yoani Sánchez, directora del diario digital "14ymedio".

También mencionó las aprehensiones de Alejandra García, colaboradora de "La Hora de Cuba", y de los periodistas independientes Ángel Cuza Alfonso y Jorge Fernández Era.

Además, señaló que agentes han interceptado a Reinaldo Escobar, esposo de Sánchez y columnista de "14ymedio", y a Boris González Arenas, periodista independiente.

Asimismo, reportó que José Gabriel Barrenechea, escritor y periodista independiente, recibió una condena a seis años de prisión por el delito de desórdenes públicos.

Y añadió que los opositores Berta Soler, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo y Dagoberto Valdés, entre otros, "fueron objeto de operativos policiales con la aparente intención de impedir su participación en una actividad diplomática, en un contexto de fuerte despliegue represivo".

"La detención arbitraria, la vigilancia permanente y el encarcelamiento se utilizan para silenciar a periodistas que intentan cumplir con su deber de informar en uno de los momentos más críticos que vive el país en décadas", manifestó el presidente de la SIP.

La denuncia ocurre mientras crece la presión sobre Cuba desde Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump decretó una "emergencia nacional" este jueves para imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, que se quedó sin el crudo venezolano tras la captura de Maduro.

