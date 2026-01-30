Más Información

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Salinas Pliego pone fin a 18 años de batalla fiscal; así fue el litigio que cerró con el SAT

Grupo Salinas paga al SAT; esto es lo que el gobierno pedía, lo que se ofreció y lo que se pagará

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

Arturo Ávila afirma que "Grandeza", libro de AMLO, le costó 100 pesos; entrega ejemplares a opositores

Trump nomina a Kevin Warsh para presidente de la Fed en lugar de Jerome Powell; afirma que él "nunca te dejará tirado"

Virus Nipah: OMS no recomienda cierres fronterizos ni restricción de viajes para contener brote; considera "bajo" riesgo de expansión

El presidente de , Miguel Díaz-Canel, denunció que el mandatario estadounidense, Donald Trump, intenta "asfixiar la economía" de la isla, con la posible imposición de aranceles a aquellos países que le suministren petróleo.

"Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos (...) el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con #", escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la que Estados Unidos "podría" imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba, al considerar que la isla comunista representa una "amenaza excepcional" a la seguridad nacional estadounidense.

