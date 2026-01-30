El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que el mandatario estadounidense, Donald Trump, intenta "asfixiar la economía" de la isla, con la posible imposición de aranceles a aquellos países que le suministren petróleo.

"Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos (...) el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con #Cuba", escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva con la que Estados Unidos "podría" imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba, al considerar que la isla comunista representa una "amenaza excepcional" a la seguridad nacional estadounidense.

mcc