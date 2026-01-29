El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que "Cuba no podrá sobrevivir", tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla.

"Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir", declaró el mandatario a la prensa durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Trump firmó una orden ejecutiva según la cual Estados Unidos "podría" imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre La Habana, se apoya en la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según el decreto.

"Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", indica el texto publicado por la Casa Blanca.

Washington reprocha a las autoridades cubanas "alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos", entre ellos Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbolá.

Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia", al tiempo que "propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas".

El presidente estadounidense ya había advertido recientemente a La Habana que no habría "más petróleo" para Cuba sin un "acuerdo" con las autoridades.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró esta semana que su gobierno había detenido, al menos temporalmente, los envíos de petróleo a Cuba, pero recalcó que fue una "decisión soberana" y no a instancias de Estados Unidos.

Trump ha estado presionando a México para que se distancie del gobierno cubano y se incremente el aislamiento de la nación caribeña, la cual ya está sujeta a estrictas sanciones económicas de Estados Unidos.

Después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar, Trump puso bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.

La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria.

Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace tres años escasez de combustible que tienen un impacto directo en su producción eléctrica.

