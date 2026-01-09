Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Detienen en Nuevo León a director general de Vanguardia; SIP acusa de arbitraria e ilegal la acción

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Suman 9 los lesionados por explosión en departamento de Paseos de Taxqueña; hay daños en 12 viviendas y 15 autos

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

"Ambicioso" acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se firmará el 17 de enero; países europeos respaldan formalmente

"Ambicioso" acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se firmará el 17 de enero; países europeos respaldan formalmente

Trump se reunirá con Petro en la Casa Blanca; encuentro será en la primera semana de febrero

Trump se reunirá con Petro en la Casa Blanca; encuentro será en la primera semana de febrero

La (SIP) pidió este viernes al Gobierno de México "romper el ciclo de impunidad que sigue amenazando el ejercicio del periodismo" tras el nuevo asesinato de un periodista, , en el estado de Veracruz.

La organización, con sede en Miami, consideró en un pronunciamiento que la muerte de Castro, ocurrida el jueves tras recibir balazos en el municipio de Poza Rica, "se suma a una larga cadena de agresiones contra reporteros que permanecen sin castigo".

"El asesinato de un periodista no solo silencia una voz, sino que vulnera el derecho de la sociedad a estar informada. Mientras estos crímenes sigan impunes, se envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra la prensa", expresó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Lee también

Sujetos desconocidos balearon a Castro, periodista de 26 años que cubría temas de seguridad y era director del portal 'Código Norte Veracruz' en Facebook, tras ingresar el jueves a un restaurante propiedad de su familia en Poza Rica, según relató el organismo con base en reportes de la prensa.

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, reconoció este viernes que la víctima había contado con en 2024 por recibir amenazas, pero dejaron de estar vigentes tras abandonar el estado por un tiempo y no se reactivaron cuando volvió.

Asesinato de Castro pone de relieve vulnerabilidad de periodistas

La mexicana Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, comentó que "el asesinato de Castro vuelve a poner de relieve la grave vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas, especialmente a nivel local, así como los persistentes niveles de impunidad que alientan la repetición".

Lee también

Por ello, consideró "imperativo que las autoridades" actúen "con diligencia y sin dilaciones, considerando desde el inicio la labor periodística de la víctima como una línea prioritaria de investigación".

Castro es el primer periodista asesinado este 2026 en México, que el año pasado tuvo siete homicidios de comunicadores relacionados con su labor, según la organización Artículo 19.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México el año pasado como el segundo país "más peligroso para ejercer el periodismo", solo por detrás de Gaza, donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo registrar mi celular a mi nombre Paso a paso para dar de alta tu línea y evitar bloqueos. Foto: Especial / Telcel

¡No pierdas tu línea! El trámite obligatorio para registrar celulares. Qué es, cómo se hace. GUÍA

CURP biométrica 2026: requisitos, cómo tramitarla y en qué estados ya está disponible. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: requisitos, cómo tramitarla y en qué estados ya está disponible

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

Tramita tu pasaporte mexicano por teléfono en 2026: precios, requisitos y pasos rápidos

Pasaporte americano/ iStock/Evgenia Parajanian

Estados Unidos anuncia ferias para tramitar el pasaporte americano: Fechas y lugares

Washington DC. iStock/ photovs

Viaja a Washington, DC este 2026: Tendrá celebraciones históricas y una gran renovación cultural