Más Información

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Captura de Maduro: Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas

Captura de Maduro: Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista; ambos fueron capturados un 3 de enero

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista; ambos fueron capturados un 3 de enero

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Inundan de juicios a Pemex y CFE; de perderlos, el daño sería de 100 mmdp

Inundan de juicios a Pemex y CFE; de perderlos, el daño sería de 100 mmdp

Se comercializaron 1.5 millones de autos nuevos en 2025; reportan crecimiento de 1.3%

Se comercializaron 1.5 millones de autos nuevos en 2025; reportan crecimiento de 1.3%

Miami.- La (SIP) pidió a las autoridades venezolanas respetar y garantizar la , tras la detención de 14 periodistas, en medio de la incertidumbre que atraviesa el país por la captura de por parte de Estados Unidos.

El organismo, con sede en Miami, destacó en un comunicado que la población necesita acceder a información “confiable, plural y oportuna” en este momento de tensión elevada, marcada por el de EU en Caracas el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado para ser juzgados en .

“El derecho de la ciudadanía a permanecer informada adquiere una relevancia aún mayor en momentos de incertidumbre institucional y política. Obstaculizar el trabajo de la prensa solo contribuye a profundizar la desinformación y la ansiedad social”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Lee también

La denunció que al menos 14 periodistas resultaron ayer detenidos, mayoritariamente de medios internacionales, y pidió a las autoridades que respetaran el debido proceso.

Además, solicitó evitar trabas al flujo de la información en .

En la imagen, el fotógrafo y periodista Marco Bello es perseguido por los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad de Caracas. Foto: AP
En la imagen, el fotógrafo y periodista Marco Bello es perseguido por los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad de Caracas. Foto: AP

“Ninguna circunstancia justifica la detención, intimidación o por cumplir con su labor informativa”, dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

Lee también

Un total de 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad de forma “injusta y arbitraria” en Venezuela, y más de 60 medios de comunicación continúan bloqueados en internet, según un balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

La SIP denunció en octubre pasado en su informe anual la grave represión a la que el régimen de Maduro somete a la prensa independiente y advirtió que 18 permanecían encarcelados entonces.

La SIP, compuesta por más de mil 300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio