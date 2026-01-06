Más Información
Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a las autoridades venezolanas respetar y garantizar la libertad de prensa, tras la detención de 14 periodistas, en medio de la incertidumbre que atraviesa el país por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
El organismo, con sede en Miami, destacó en un comunicado que la población necesita acceder a información “confiable, plural y oportuna” en este momento de tensión elevada, marcada por el ataque militar de EU en Caracas el pasado 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado para ser juzgados en Nueva York.
“El derecho de la ciudadanía a permanecer informada adquiere una relevancia aún mayor en momentos de incertidumbre institucional y política. Obstaculizar el trabajo de la prensa solo contribuye a profundizar la desinformación y la ansiedad social”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.
La SIP denunció que al menos 14 periodistas resultaron ayer detenidos, mayoritariamente de medios internacionales, y pidió a las autoridades que respetaran el debido proceso.
Además, solicitó evitar trabas al flujo de la información en Venezuela.
“Ninguna circunstancia justifica la detención, intimidación o criminalización de periodistas por cumplir con su labor informativa”, dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.
Un total de 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad de forma “injusta y arbitraria” en Venezuela, y más de 60 medios de comunicación continúan bloqueados en internet, según un balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
La SIP denunció en octubre pasado en su informe anual la grave represión a la que el régimen de Maduro somete a la prensa independiente y advirtió que 18 periodistas permanecían encarcelados entonces.
La SIP, compuesta por más de mil 300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.
SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”
ss/mcc
