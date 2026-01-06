Más Información

Inundan de juicios a Pemex y CFE

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Captura de Maduro: Manuel Noriega, el antecedente que vaticina un oscuro futuro al líder chavista en EU

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Se comercializaron 1.5 millones de autos nuevos en 2025; reportan crecimiento de 1.3%

Cuba publicó los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de en Caracas que terminó con la captura del depuesto presidente , un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, . Su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia del mandatario fue asesinada “a sangre fría” por las tropas estadounidenses, que la capital y otros tres estados del país.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia del Maduro fue asesinada "a sangre fría" por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.

Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel).

Los 11 restantes eran miembros de las , en su mayoría soldados.

Del lado venezolano, el ejército publicó el lunes en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.

Cuba y mantienen una estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.

