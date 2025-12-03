Más Información

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados

Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Mundial 2026: Sheinbaum confirma asistencia a Washington para sorteo de la FIFA; reunión con Trump, aún sin definir

Mundial 2026: Sheinbaum confirma asistencia a Washington para sorteo de la FIFA; reunión con Trump, aún sin definir

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ordenados por Donald Trump en denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negó que transportara droga en su lancha.

El 15 de septiembre, Alejandro Carranza Medina salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta y a los días apareció muerto, contaron sus familiares a la AFP en octubre.

Lee también

En los ataques de Washington han muerto más de 80 personas que viajaban en lanchas supuestamente cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.

"Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas", dice la denuncia, a la que la AFP tuvo acceso.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos. Foto: Adobe / Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo