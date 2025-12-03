Más Información
La familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques ordenados por Donald Trump en el Caribe denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negó que transportara droga en su lancha.
El 15 de septiembre, Alejandro Carranza Medina salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta y a los días apareció muerto, contaron sus familiares a la AFP en octubre.
Lee también ONU ve "fuertes indicios" de que ataques de EU a lanchas en el Caribe y Pacífico son "ejecuciones extrajudiciales"
En los ataques de Washington han muerto más de 80 personas que viajaban en lanchas supuestamente cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.
"Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas", dice la denuncia, a la que la AFP tuvo acceso.
Lee también Pentágono defiende ataque que "remató" a sobrevivientes de supuesta narcolancha; "son terroristas", dice
