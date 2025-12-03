Más Información

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Sheinbaum informa que ya envió la terna para definir la titularidad de FGR; la conforman tres mujeres

Sheinbaum informa que ya envió la terna para definir la titularidad de FGR; la conforman tres mujeres

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Perfiles vinculados a Morena dominan lista de 10 aspirantes a FGR

Perfiles vinculados a Morena dominan lista de 10 aspirantes a FGR

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Paga CDMX 33 mdp a automovilistas tras caer en baches

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Los artistas del cartón político enfrentan la censura

Las autoridades migratorias estadounidenses lanzaron un operativo contra la en , afirmando que apunta a criminales violentos y ampliando el fenómeno que se ha visto en otras ciudades del país.

El objetivo de la operación es capturar a que fueron liberados después de sus arrestos por delitos como invasión de hogar, robo a mano armada y violación, declaró la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

No mencionó cuántos agentes serían desplegados bajo la operación. Luisiana se ha estado preparando durante semanas para un operativo que el gobernador republicano Jeff Landry ha dicho que recibiría con agrado.

Lee también

“Las políticas de santuario ponen en peligro a las comunidades al liberar a extranjeros criminales ilegales y obligar a las fuerzas de Seguridad Nacional a arriesgar sus vidas para remover a criminales ilegales que nunca debieron haber sido puestos de nuevo en las calles”, afirmó McLaughlin.

La administración Trump también lanzó operativos de represión de inmigración en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, Carolina del Norte. Landry es un aliado cercano de Trump que ha buscado alinear la política estatal con la agenda de la Casa Blanca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos. Foto: Adobe / Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo