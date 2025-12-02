Más Información

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

FOTOS: Así son los módulos de las Farmacias Bienestar para entregar medicamentos gratuitos; aquí los pueden encontrar

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

Pedro Haces recibe a rabino en San Lázaro; visita desata choque entre diputados de Morena

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Chinos cubren 30% del Centro histórico de CDMX, alerta Canaco; gobierno no combate ilegalidad

Detienen a familia originaria de Honduras por agredir a policías en Pachuca; entre ellos, hay 3 menores

Washington.- El Gobierno del presidente de ., Donald Trump, anunció este martes la suspensión de todas las solicitudes de presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en la lista de prohibición de viajes, deteniendo el procesamiento de tarjetas verdes y ciudadanía estadounidense.

La medida afecta a países como Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otras consideradas de "alta inestabilidad política y económica".

La pausa, confirmada por Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), busca garantizar que "quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho", según afirmó a diversos medios estadounidenses.

Foto: iStock
Foto: iStock

La decisión incluye procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por la agencia.

Abogados de inmigración reportaron cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado desconcierto entre los solicitantes. Algunos inmigrantes, que habían esperado meses o años, se enteraron de la suspensión al presentarse en oficinas locales del USCIS, sin recibir explicación ni instrucciones sobre cómo proceder.

La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada ya podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50 mil que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración del expresidente Joe Biden.

