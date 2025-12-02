Venezuela reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del "cierre total" del espacio aéreo venezolano.

La autoridad aeronáutica "ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", indicó un comunicado del ministerio del Transporte. "Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza".

mcc