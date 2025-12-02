Más Información
Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez
Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento
Venezuela reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del "cierre total" del espacio aéreo venezolano.
La autoridad aeronáutica "ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", indicó un comunicado del ministerio del Transporte. "Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza".
Lee también ALBA condena "amenaza colonialista" de Donald Trump sobre espacio aéreo de Venezuela
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]