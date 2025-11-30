Más Información

AMLO reaparece en redes y reafirma respaldo a Sheinbaum; "no hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta"

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

El Sistema Nacional Anticorrupción es como un llamado a misa, acusa la presidenta del Consejo Ciudadano

“Nueva Corte debe tender puentes con los ciudadanos”

Cruz Azul vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX; hoy, domingo 30 de noviembre

Ruinas mazatecas, un tesoro oculto

La pobreza laboral se ensaña con 17 ciudades, revela Inegi

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Calderón afirma que los gobiernos del PAN han sido los mejores en lo que va del siglo en México; "con todo y limitaciones y errores"

Carlos Ímaz me demandó por daño moral, asegura Xóchitl Gálvez; "primero hay que tener moral", dice

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

Caracas. La (ALBA) condenó la “nueva amenaza colonialista” del presidente de Estados Unidos, , que anunció el sábado que se debe considerar el espacio aéreo venezolano cerrado.

“Este anuncio, profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el Derecho Internacional, constituye un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial de Washington contra los pueblos libres de ”, indicó la ALBA en un comunicado difundido este domingo por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El bloque denunció que esta amenaza forma parte de un diseño geopolítico dirigido a “erosionar” la autodeterminación de los Estados latinoamericanos y caribeños mediante “, económicas y diplomáticas”.

“Pretender ejercer jurisdicción extraterritorial sobre territorio venezolano, imponer órdenes o condicionar la integridad de su espacio aéreo, no solo es ilegal, sino que constituye una arrogante provocación contra toda la región”, añadió.

Además, la ALBA alertó a la comunidad internacional de que esta “ofensiva” coincide con la decisión “unilateral” del Gobierno de de “suspender los vuelos regulares destinados a la repatriación de venezolanas y venezolanos en el marco de la Misión Vuelta a la Patria”.

“Con esta acción, que afecta directamente a familias, niñas, niños y trabajadores migrantes, se confirma que está dispuesto a manipular el drama migratorio como instrumento de chantaje político”, apuntó.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump el sábado y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de la nación.

En un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de denunció “ante el mundo” que tales afirmaciones “representan una amenaza explícita de uso de fuerza”, que, asegura, está “prohibida de forma clara e inequívoca” por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un “intento de intimidación”.

El mensaje se produce después de que el diario informara de una conversación telefónica entre Trump y Maduro para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado o negado.

