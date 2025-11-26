Washington.- La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este miércoles una moción de emergencia para frenar un fallo federal que podría obligar a retirar a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington el próximo 11 de diciembre, horas después de un tiroteo contra dos soldados que se encuentran gravemente heridos.

La moción, presentada ante un tribunal federal de apelaciones, solicita intervenir de manera urgente para evitar que los integrantes de la guardia sean retirados de la capital por considerar que sería "un acto ilegal".

La Casa Blanca pide que el tribunal revise la decisión del juez de primera instancia, quien determinó que el despliegue ordenado por Trump probablemente excede las facultades presidenciales.

El gobierno argumenta que la presencia de la Guardia Nacional es necesaria "para garantizar el orden público", tras el tiroteo ocurrido esta tarde en la capital, y advierte de que retirar a las tropas podría "poner en riesgo la seguridad de los residentes y de las instituciones federales".

El Departamento de Justicia sostuvo que la situación requiere mantener la autoridad del Ejecutivo para actuar rápidamente.

Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodian este miércoles, cerca de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. Foto: EFE

El fallo inicial surgió a raíz de una demanda presentada por un grupo de residentes de Washington y organizaciones de derechos civiles, que alegan que el despliegue militar viola una le de autonomía del Distrito de Columbia, que limita el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad doméstica.

De acuerdo con la moción, la administración pide que la corte de apelaciones decida el caso antes de finales de la próxima semana, lo que podría permitir extender la presencia militar de forma indefinida mientras continúa el litigio.

Por su parte, las autoridades de Washington investigan el ataque de este miércoles en el que dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos por disparos mientras patrullaban a las afueras de una estación de metro a menos de 500 metros de la Casa Blanca.

El Departamento de Policía Metropolitana, afirmó que los soldados estaban armados en el momento del ataque y que aún no está claro quién disparó al sospechoso, que también se encuentra herido y que fue descrito por las autoridades como "un pistolero solitario".

