Más Información

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice

Sheinbaum: Acusaciones a Raúl Rocha son independientes a Fátima Bosch; "le quieren quitar mérito", dice

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Denunciaron y no las escucharon

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

El presidente de EU, , aseguró que goza de buena salud y no ha perdido su energía, en respuesta a lo que calificó como un artículo "difamatorio" publicado por sobre los signos de fatiga mostrados por el mandatario de 79 años.

"Los lunáticos de la del New York Times, que pronto cerrará, publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que demuestran exactamente lo contrario. Saben que esto está mal, como casi todo lo que escriben sobre mí", escribió Trump en su red Truth Social.

El artículo del Times, "Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo", narra cómo la agenda del veterano magnate se ha ido acortando y menciona ocasiones en las que al parecer se ha quedado dormido en el Despacho Oval, una marcada diferencia con su primer mandato (2017-2021).

Lee también

Sin embargo, Trump rechazó airadamente la noción planteada por el diario de que cada vez le resulta más difícil mantener la imagen de agilidad y energía como una de sus herramientas políticas más fuertes, y en su lugar atacó al medio. "Este 'PASQUÍN' barato es verdaderamente un ‘ENEMIGO DEL PUEBLO’", agregó.

"Habrá un día en que me falte energía, le pasa a todos, pero con UN EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA (“que superé con excelencia”) REALIZADOS RECIENTEMENTE, ¡ciertamente no es ahora!", insistió Trump, que recientemente ha redoblado sus ataques contra la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP

El presidente de EU también criticó a la autora del análisis, la periodista Katie Rogers, llamándola "reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera" y defendió su actual gestión en la Casa Blanca, durante la que aseguró mantiene "las cifras de encuesta más altas" de su vida.

Lee también

Trump, que cumplirá 80 años el próximo junio, se convirtió en 2024 en el candidato presidencial de mayor edad en ganar unas elecciones.

En julio pasado, la Casa Blanca informó que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas de la tercera edad, aunque especificaron entonces que gozaba de "excelente salud".

El republicano suele mofarse del expresidente Joe Biden, al que llama el "Dormilón", acusa de utilizar el autopen un bolígrafo automático para firmar documentos importantes y de no tomar las decisiones durante su mandato, algo que el demócrata niega.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos

Pasaporte americano. Adobe

10 obligaciones para mantener tu pasaporte americano y por qué puede ser revocado

Destinos con nieve en Estados Unidos. Foto: iStock/ johnandersonphoto

Los 10 destinos de Estados Unidos con más nieve para el invierno 2025-2026