Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

Legisladores demócratas de acusaron el martes al presidente de usar al FBI para "intimidar" a miembros del Congreso y dijeron que la policía federal habían buscado entrevistarlos tras sus críticas al presidente.

Esos legisladores están entre los seis que este mes instaron en un video al personal militar y de inteligencia a rechazar cualquier "orden ilegal" de Trump. El presidente los calificó de "traidores" y dijo que habían cometido "sedición".

"El presidente Trump está utilizando al como una herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso", afirmaron en un comunicado Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, todos de la Cámara de Representantes.

"Ninguna intimidación o acoso nos detendrá jamás de hacer nuestro trabajo y honrar nuestra Constitución", agregaron, tras informar que el FBI se contactó el lunes con funcionarios del Congreso solicitando entrevistas con ellos.

Los legisladores no aclaran en la grabación a qué órdenes se refieren, pero Trump es cuestionado por el despliegue de la en varias ciudades estadounidenses y por los ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas embarcaciones de , que han dejado más de 80 muertos.

El FBI declinó hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a consultas sobre el tema.

El anunció el lunes que evaluaba someter a una corte marcial al senador demócrata Mark Kelly, un exastronauta y expiloto de la Marina que también apareció en el video. Kelly, una de las figuras emergentes hacia las presidenciales de 2028, respondió que no sería intimidado ni "silenciado por matones".

Trump inicialmente acusó al grupo de legisladores de "conducta sediciosa, castigable con la muerte".

El fin de semana, dijo en sus redes sociales que los "traidores" que pidieron a las tropas que lo desobedecieran "deberían estar en la ".

