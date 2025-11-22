Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Dos integrantes de una banda dedicada al , que operaba de forma independiente en San Vicente Chicoloapan y Chimalhuacán, , recibieron sentencia condenatoria de hasta 79 años de cárcel por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, y secuestro calificado.

Luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó las pruebas suficientes, el juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, impuso una pena de a Estephany Sánchez Jérez por los delitos mencionados. En tanto, David González Guerrero recibió 25 años de cárcel por secuestro calificado en contra de una persona, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambos sentenciados fueron detenidos, en noviembre de 2014, por autoridades del Estado de México durante un operativo en un inmueble ubicado en la colonia Santo Domingo, en Chimalhuacán, según se reportó en la indagatoria del caso.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]