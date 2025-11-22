Dos integrantes de una banda dedicada al secuestro, que operaba de forma independiente en San Vicente Chicoloapan y Chimalhuacán, Estado de México, recibieron sentencia condenatoria de hasta 79 años de cárcel por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, y secuestro calificado.

Luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó las pruebas suficientes, el juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, impuso una pena de 79 años de prisión a Estephany Sánchez Jérez por los delitos mencionados. En tanto, David González Guerrero recibió 25 años de cárcel por secuestro calificado en contra de una persona, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambos sentenciados fueron detenidos, en noviembre de 2014, por autoridades del Estado de México durante un operativo en un inmueble ubicado en la colonia Santo Domingo, en Chimalhuacán, según se reportó en la indagatoria del caso.

