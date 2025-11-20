Tultitlán, Mex.- Bernabé “N”, Carlos “N” y Óscar Uriel “N”, interceptaron al conductor y al custodio de un vehículo de carga que transportaba mercancía y ropa deportiva de la marca Nike, con la finalidad de robarlos. Sin embargo, terminaron detenidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, estos 3 sujetos, en compañía de 2 más que siguen prófugos de la justicia, habrían cometido el delito de secuestro exprés con fines de robo para llevarse los productos valuados en 1.5 millones de pesos.

La mercancía era trasladada a una tienda departamental, el pasado 18 de noviembre, a bordo de un vehículo tipo torton y bajo custodia de un Chevrolet Aveo de una empresa de seguridad privada.

Los ladrones interceptaron a su objetivo sobre la avenida Mexiquense, en la colonia Fuentes del Valle del municipio de Tultitlán, donde amenazaron a las víctimas para privarlos de su libertad y después llevarse la mercancía.

Fue en la colonia 10 de abril, en el municipio de Naucalpan, donde fueron arrestados por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; donde liberaron a las 2 víctimas.

La Fiscalía mexiquense informó que la mercancía está valuada en 1.5 millones de pesos y el vehículo donde era transportada, lo recuperaron en el municipio de Tepotzotlán.

Los agentes de la FGJEM ingresaron a Bernabé “N”, Carlos “N” y Óscar Uriel “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para que se defina su situación ante la ley.

