Diego Armando Maradona nunca ocultó la admiración que sentía por Thalía. El ambiente mundialista de este año ha traído de vuelta recuerdos de las leyendas del futbol y de la conexión que llegaron a tener con figuras artísticas mexicanas.

En 2005, la cantante, conocida por temas como “Amor a la mexicana” y “Piel Morena”, y el argentino protagonizaron un encuentro en el que, además de elogios, también hubo comentarios picantes en televisión nacional.

En aquel entonces, décadas después de que el futbolista hiciera historia en la cancha del hoy Estadio Ciudad de México en el 68, la intérprete acudió como invitada a “La noche del 10”, programa conducido por el exfutbolista y transmitido por la cadena argentina El Trece.

La actriz fue recibida al ritmo del Jarabe Tapatío y acompañada por un ballet folclórico. En ese momento, Thalía vivía una etapa de gran popularidad en Argentina, donde su música y telenovelas como "Marimar" sumaban seguidores.

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El "coqueteo" entre Maradona y Thalía

Sonrisas y miradas cómplices marcaron la entrevista. Apenas tomó asiento, la mexicana lanzó una frase que desató las risas en el estudio:

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“¿Quieres ser mi amor a la mexicana?”.

Maradona respondió sin dudarlo “correcto”, acompañado de una sonrisa.

Más adelante, luego de que la cantante interpretara uno de los temas de su producción discográfica, Diego no escatimó con los elogios.

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“Estamos emocionados nosotros acá de verte tan bien, de cantar tan bien, de moverte tan bien”, le dijo.

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La respuesta de Thalía fue crucial para convertirse en uno de los momentos más recordados de la plática.

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“¿Te gusta cómo me muevo?”, preguntó la artista.

“Me encanta cómo te movés. Es increíble el show que hacés”, respondió Maradona.

La cantante devolvió el cumplido asegurando que a ella también le gustaba cómo se movía el argentino. Entonces el referente remató:

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“Bueno, entonces nos podemos mover juntos”.

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La conversación continuó con temas relacionados con la carrera de la mexicana. Maradona se interesó por la trilogía de telenovelas que impulsó su fama internacional y también por su capacidad para cantar en distintos idiomas.

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“Me gusta expandir mis horizontes. Es rico crecer, es rico permitirse el lujo de cantar diversos estilos musicales en diferentes idiomas”, explicó Thalía.

Asimismo, la cantante se refirió al argentino con expresiones cariñosas y también habló del momento personal que atravesaba, señalando que se sentía plena gracias al amor, al cariño del público y al éxito profesional que había alcanzado.

Al final del programa intercambiaron regalos. Maradona le obsequió un pantalón con la frase “La mano de Dios” bordada en la parte posterior, en referencia a una de las jugadas más emblemáticas de su carrera. Antes de despedirse, el argentino todavía encontró espacio para una última broma:

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“Estoy soltero, Thalía”.

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