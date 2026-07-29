KIA México anunció el inicio de la producción del nuevo EV3 en su planta de Pesquería, Nuevo León, convirtiéndose en el primer vehículo 100% eléctrico de la marca ensamblado en el país. El proyecto representa un paso importante dentro de la estrategia global de electrificación de la firma coreana y consolida a México como un centro clave para su red mundial de manufactura.

La producción del KIA EV3 forma parte de una inversión de 649 millones de dólares, destinada a fortalecer las capacidades industriales y tecnológicas de la planta, además de acelerar la transición hacia procesos de manufactura más sustentables.

Foto: KIA

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Inversión con enfoque ambiental

El plan contempla la modernización de la línea de producción para fabricar vehículos electrificados, así como diversos proyectos orientados a reducir el impacto ambiental de la operación.

Entre ellos destaca la instalación de un parque de paneles solares con capacidad inicial de 2 megawatts, suficiente para generar energía equivalente al consumo anual de aproximadamente 4,000 hogares. KIA prevé ampliar esta infraestructura hasta alcanzar 8 megawatts para 2030.

Asimismo, la compañía puso en marcha una segunda planta de reciclaje de aguas residuales que permitirá reutilizar cerca del 70% del agua tratada empleada en los procesos industriales, fortaleciendo su estrategia de uso responsable de los recursos naturales.

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Planta de Kia motors en Pesquería, Nuevo Leon (ARCHIVO / EL UNIVERSAL)

Más infraestructura para la movilidad eléctrica

Como parte de su apuesta por el desarrollo del ecosistema de electromovilidad en México, KIA también destinará recursos para impulsar la instalación de infraestructura pública de carga.

En colaboración con sus socios comerciales, la marca planea instalar cargadores para vehículos eléctricos en puntos estratégicos como centros comerciales, universidades y distribuidores, con el objetivo de facilitar la adopción de la movilidad eléctrica entre los consumidores mexicanos.

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KIA EV3: el primer eléctrico hecho en México

El KIA EV3 es un SUV subcompacto totalmente eléctrico diseñado para atender las necesidades de las familias. Entre sus principales atributos destaca una autonomía de hasta 605 kilómetros bajo el ciclo WLTP, además de un diseño inspirado en la filosofía Opposites United, que caracteriza a los más recientes modelos de la marca.

El KIA EV3 también será el primer vehículo de Kia en incorporar Kia Connect, la nueva plataforma de servicios conectados de la compañía.

Foto: KIA

Actualmente, el modelo se encuentra en preventa exclusivamente a través de Mercado Libre, proceso que estará disponible hasta el 13 de agosto de 2026, mientras que las primeras entregas comenzarán el 6 de agosto.

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Nuevo León fortalece su papel estratégico

Además del KIA EV3, la planta de KIA en Nuevo León mantiene la producción de los modelos K3 y K4, consolidándose como uno de los complejos manufactureros más importantes de la marca fuera de Corea.

Recientemente, la instalación recibió el Gold Plant Quality Award 2026 de J.D. Power, reconocimiento que la distingue como la planta con la mejor calidad inicial en México y en todo el continente americano.

Para Andy Kim, presidente y CEO de Kia México, la fabricación del KIA EV3 en el país representa una muestra de la confianza de la corporación en el talento mexicano y en la capacidad de la operación local.

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"La producción del KIA EV3 en México refleja la confianza de KIA en el talento de nuestra gente, en la capacidad de nuestra operación y en la competitividad del país. Este proyecto reafirma nuestro compromiso de largo plazo con México, fortalece nuestra visión de convertirnos en un proveedor líder de movilidad sustentable y consolida la posición estratégica de cara al futuro", afirmó el directivo.

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