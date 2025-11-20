Toluca, Méx.— El gobierno del Estado de México presentó a la 62 Legislatura la propuesta de Paquete Fiscal 2026, la cual se caracteriza por estimar un incremento de 6% en los ingresos propios; la operatividad de 28 subsidios fiscales; se crea una aportación en carreteras estatales concesionadas para la mitigación de daños a la infraestructura vial causados por el tránsito de vehículos pesados, y el destino de 54% del Presupuesto de Egresos al rubro de bienestar social.

La propuesta contempla la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios; el Presupuesto de Egresos; reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios y otros ordenamientos, así como el Decreto de Autorización del Programa de Financiamiento FAIS Municipal.

El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, explicó que en la iniciativa de Ley de Ingresos del estado se estiman ingresos totales por 410 mil 342 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.6% en comparación con 2025; se contempla la vigencia de 26 subsidios fiscales y la implementación de dos nuevos subsidios que generarán ahorros para empresas y ciudadanos por más de 8 mil millones de pesos.

Respecto a la Ley de Ingresos de los Municipios, se contribuirá al fortalecimiento de la hacienda pública municipal a través de herramientas administrativas y digitales para apoyarles a mejorar su recaudación. Sobre las reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios, se busca hacer más claros los procedimientos tributarios, fortalecer la eficiencia en la recaudación y asegurar una administración pública más transparente y accesible.

La propuesta introduce disposiciones como el establecimiento de una cuota preferencial para que los micronegocios con hasta cuatro trabajadores paguen menos Impuesto Sobre Nómina.

También se crea una aportación en carreteras estatales concesionadas para mitigación de daños a la infraestructura vial causados por el tránsito de vehículos pesados. Dichos recursos se destinarán a reforzar los programas de reencarpetamiento y Bachetón, aportando el Ejecutivo cerca de mil millones de pesos.

Al eje de Bienestar Social se asigna 54%, equivalente a 219 mil 858 millones de pesos, para fortalecer los programas de combate a la pobreza, ampliar el acceso a la educación y a la salud, impulsar la vivienda, mejorar la seguridad y atención a grupos vulnerables.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, destacó que en lo propuesto no existen improvisaciones, sino una planeación responsable que se sustenta en los principios de austeridad republicana, combate a la corrupción, eficiencia administrativa y coordinación con la Federación.

“No se verá una distribución opaca de recursos, los dineros van al pueblo, invertidos en programas cuya efectividad está demostrada”, afirmó.