Todos recordamos la magia de Maradona y la fiesta en las tribunas, pero casi nadie conoce la historia de Martín de la Torre, un funcionario mexicano que, impulsado por su pasión futbolística, logró lo impensable: organizar el Mundial de 1986 contra todo pronóstico. Diego Luna nos presenta ‘México 86’, una historia de negociaciones secretas, audacia extrema y un hombre que jugó el partido de su vida fuera de la cancha, y que a partir de hoy se estrena en Netflix.

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