Javier Duarte se queda en prisión; le niegan libertad anticipada al exgobernador de Veracruz

El exgobernador de Veracruz, , se quedó con las ganas de salir del Reclusorio Norte, luego de que este viernes una jueza federal le negó la .

Al emitir su fallo, la jueza , determinó que el expriista no cumplió con todos los requisitos establecidos en Ley de Ejecución Penal.

La juzgadora declaró infundada su petición en una diligencia que duró poco más de una hora en donde se dijo que Duarte de Ochoa no cumplió con el requisito más importante: no contar con proceso penal vigente.

Y es que el exmandatario tiene pendiente un proceso penal por el delito de desaparición forzada en agravio de un taxista, en el que se le dictó auto de no vinculación a proceso, resolución que fue impugnada por la Fiscalía de Veracruz y que está pendiente de resolverse en un Tribunal.

Antes de ingresar a la audiencia, el abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano, adelantó que si el fallo no les favorecía su defensa analizaría una apelación ante un Tribunal.

