Javier Duarte se lanza contra la FGR; la causa de armar un "circo" para frenar libertad anticipada

Que uno de los fiscales de la FGR lo acusara de haber desviado 60 mil millones de pesos, provocó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se exaltara durante la audiencia sobre su petición de libertad anticipada.

Por ello, tomó la palabra para responder y calificar como un insulto lo dicho por Manuel Granados Quiroz, de asuntos relevantes de la FGR, en una audiencia que cerró en medio de tensión entre las partes.

"Habla de que me robé 60 mil millones de pesos. ¿De dónde lo saca? Si la reparación del daño es de cero pesos. ¿Con qué cara lo dice? ¿Está es la FGR? ¿Este es el nivel de debate, acusar sin pruebas? Es insultante, corriente, bajó", reviró.

Asimismo, el expriísta negó que haya denunciado en la FGR y amenazado a su excolaborador Antonio Tarek Abdalá, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter.

Y es que los fiscales señalaron que Abdalá temía represalias de Duarte de Ochoa por su declaración de que desvío millones de pesos del erario a empresas fantasma, misma que fue determinante para que lo sentenciaran a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

"Nunca he denunciado a Tarek Abdalá, el documento (presentado ante la FGR), no corresponde a mi firma, cualquiera pudo presentar una denuncia con mi firma", señaló.

Además, aseguró que desde octubre de 2016, no cuenta con cuenta en X, tras lo señalado por uno de los fiscales de que amenazó a Tarek Abdalá por esta vía.

"Desde octubre de 2016 no tengo cuenta de Twitter... la misma cuenta la puede firmar una persona que diga que es el presidente Trump y lo puede publicar. En mis ocho años siete meses no he tenido celular, por lo tanto no tuiteó, alguien aprovechándose de mi nombre puede tuitear".

Respeto a lo señalado por el fiscal Manuel Quiroz, sobre que las madres buscadoras de Veracruz no quieren que se le otorgue la libertad anticipada, Duarte de Ochoa respondió "que la FGR se vaya a otros estados de la República donde hay desaparecidos".

Dijo que se sintió agraviado e insultado por lo dicho por el fiscal, por lo que pidió una disculpa a la jueza Angela Zamorano Herrera, por exaltarse.

Sin embargo, cerró su intervención acusando a la FGR de armar un ", show ", un "circo" con su petición de libertad anticipada que se finalmente se definirá este viernes en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

pjm