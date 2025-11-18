Nochixtlán.- “Hice un llamado de auxilio con anticipación no fui escuchada y hoy enfrentó está situación lamentable”, dijo la síndica municipal Alejandra Jiménez, tras permanecer en los separos por denunciar al edil de Santa María Apazco, de desvío de recursos y falsificación de firmas.

Alejandra Jiménez, síndica municipal de Santa María Apazco, fue encarcelada este lunes en la comunidad de Tierra Colorada, Apazco. La funcionaria fue llamada por el supuesto nombramiento de un comité electoral que no fue avalado de manera democrática, en un contexto de próximas elecciones, donde se rigen por el Sistema Normativo Interno (usos y costumbres). Sin embargo, en ese espacio se aprovechó para encarcelar a la síndica municipal.

De acuerdo a los pobladores, la detención y encarcelamiento de la síndica municipal ocurrió para impedir que asistiera a la asamblea general donde daría a conocer sobre la falta de transparencia de los recursos.

“Esta sindicatura nunca ha sido cómplice ni ha solapado ninguna anomalía que lastime o dañe la integridad de la paz social de mi municipio”, expresó Alejandra Jiménez.

Señaló que la detención fue arbitraria, bajo las indicaciones del presidente municipal Omar Bautista Rodríguez, además del alcalde tesorero, regidor de obras, regidora de educación y regidora de salud. Y es que el pasado mes de agosto, la síndica denunció un desvío millonario de recursos, así como la falsificación de su firma para varios documentos que implican el manejo de los recursos.

Cuando Alejandra Jiménez hizo la denuncia en el medio digital “Noticias Oaxaca con Miguel Zúñiga Juárez”, en el mes de agosto. Explicó que el munícipe supuestamente contrató asesoría técnica y contable, sin embargo, logró encontrar documentos que se trataban de su mismo despacho, es decir, un acto de corrupción.

Después de la denuncia de la funcionaria, se ha orquestado campañas de desprestigio contra su persona, como parte de la violencia simbólica, además de amenazas y persecución.

Los señalamientos sobre el desvió de recursos, forman parte de un conflicto electoral y político que atraviesa el municipio. En este sentido, al edil Omar Bautista se le acusa de imponer a personas cercanas en el Comité electoral comunitario para verse favorecido en la contienda local.

“En estos momentos me encuentro detenida por un proceso electoral fraudulento que orquestó el presidente municipal, alcalde tesorero, regidor de obras, regidora de educación y regidora de salud, quienes en complicidad con el hermano de Jesús López Rodríguez. Como síndica municipal hago responsable al IEEPCO y al Tribunal Electoral por permitir dicha situación”, manifestó Alejandra Jiménez.

aov