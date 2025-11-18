Más Información

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

San Francisco de Campeche.- Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), señalan que fueron robadas, los que balearon a la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Palizada, y actual regidora .

Tras el , la mujer fue trasladada al Hospital general donde falleció.

El avance de las indagaciones y la carpeta de investigación, indican que los sicarios a bordo de motocicletas robadas atacaron a la regidora quien además era supervisora magisterial.

La autoridad inició los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

Se sospecha que la edil podría tener información delicada sobre el en la región campechana.

Karina Díaz Hernández era actualmente regidora por el municipio de Palizada; De acuerdo a los reportes preliminares, hombres armados interceptaron su vehículo y le dispararon en múltiples ocasiones.

Ante el ataque armado, autoridades locales mantuvieron un operativo en la zona y para buscar mayores incidentes del ataque.

La gobernadora del estado, Layda Sansores escribió en su cuenta de X:

"Lamento profundamente el fallecimiento de Karina.

Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella en quienes la conocimos y compartimos con ella la lucha y la defensa de sus ideales.

La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos.

Honraremos su memoria con verdad y justicia.

Las investigaciones ya están en curso y se realizan con seriedad y rigor.

A su familia y amigos, mi abrazo fraterno, mi cariño y toda mi solidaridad, aseguró la gobernadora Layda Sansores San Román".

