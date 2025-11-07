Tras la identificación del asesino del alcalde Carlos Manzo como un menor de edad, la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo aseguró que en el periodo neoliberal se abandonó a las juventudes de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también rechazó que se haya abrazado a la delincuencia con la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador “Abrazos, no balazos”.

Declaró que la estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad o fortalecimiento de las las fiscalías: “Tiene que tener un contenido, necesariamente, de atención a las causas”.

Lee también Asesinos de Cohen y Carlos Manzo: 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

“Nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales, fueron demasiados años, 36 de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó, durante seis años una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes (...).

“La derecha criticó esto de ´Abrazos, no balazos´, porque decían ellos que eran ´abrazos a la delincuencia´. ¡Falso! Nadie planteó nunca eso, el asunto es que hay que acercarse a los jóvenes, les llamaron ´ninis´, les llamaron ´rechazados´. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, expresó al destacar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr