Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, condenó la violencia contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennisse García Muñoz Ledo, después de que el sacerdote Alfredo Gallegos, “El Padre Pistolas”, amenazara con que él mismo le va a “partir la madre” por impulsar el proyecto del Acueducto Solís-León.

Hernández Mora expresó en sus redes sociales que ninguna mujer debe ser amenazada, ni física ni verbalmente e hizo un llamado a, como sociedad, condenar todo tipo de violencia.

“Si queremos provocar un verdadero cambio cultural, la conversación y la discusión pública debe darse sin machismo, sin racismo y sin clasismo”, afirmó.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

López Rabadán reprueba violencia política

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también expresó su solidaridad con la gobernadora de Guanajuato.

La legisladora panista aseguró que en el país la violencia política contra las mujeres no puede ser minimizada ni tolerada.

“Hoy, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennisse García, ha sido objeto de amenazas y agresiones verbales que representan un ataque directo a su persona y a su encargo”, reprobó.

Pidió que se investiguen y sancionen las amenazas contra la mandataria estatal, y reiteró que toda expresión de violencia política sea tratada como delito.

Diputados del PAN condenan amenazas a Gobernadora de Guanajuato

Las y los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) se solidarizaron con la Gobernadora de Guanajuato y expresaron su "total y enérgico" respaldo diciendo que dichas intimidaciones son una muestra de agravio personal y contra "todas las mujeres que participan en la vida pública".

Por medio de un comunicado firmado por el Grupo Parlamentario panista en la Cámara de Diputados, dijeron que "quienes pretenden intimidar a una mujer por ejercer con firmeza su liderazgo atentan contra el respeto, la libertad y la democracia".

Condenaron que se utilice el miedo como herramienta política ya que, consideran, "México necesita diálogo, no amenazas; respeto, no cobardía".

Desde el Grupo Parlamentario panista reconocieron la "valentía, capacidad y entrega" de la Gobernadora y le lanzaron el mensaje de que "no está sola".

Agregaron que la violencia política contra las mujeres no puede normalizarse ni justificarse y dijeron que buscan defender "el derecho de las mujeres a participar en la política sin miedo, sin amenazas y con plena libertad".

Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo (06/11/2025). Foto: Especial

Libia Dennisse descarta tomar acciones legales

La gobernadora reaccionó a los dichos del “Padre Pistolas” diciendo que aunque lamentaba los hechos, no tenía pensado presentar ninguna denuncia “para no perder su tiempo”.

“Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres. Lo condeno públicamente, porque ninguna mujer con o sin cargo, debemos ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza”, aseveró la panista.

De acuerdo con García Muñoz Ledo, a mayor participación de mujeres en el ámbito público, más aumenta el escenario de violencia y el señalamiento público ante las decisiones que toman.

Sin embargo, subrayó que la crítica no debe convertirse en violencia política.

“Yo le voy a partir su madre”, la amenaza del sacerdote

El sacerdote Alfredo Gallegos, de la parroquia de Chucándiro, Michoacán, fue grabado en una celebración religiosa, donde manifestó su rechazo a la extracción de agua de la presa Solís.

“Miren, con la presa de Solís se riega el Estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pinche México, y si nos quitan la presa se van a morir de hambre cabrones, y esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste…, yo le voy a partir su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”, dijo.

Con información de Xóchitl Álvarez.

