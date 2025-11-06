Más Información

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Después de que el Congreso de Perú declaró a la presidenta , el Gobierno de México rechazó esta decisión y aseguró que nuestro país no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos de esa nación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores () dijo que esta declaración de persona non grata contra la presidenta de México está motivada por “planteamientos falsos”, también ante la ruptura de las relaciones diplomáticas que hizo Perú por el asilo a Betssy Chávez, exprimera ministra.

“México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática”, dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

México reiteró que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú.

Recordó que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado.

