La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que el empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, hizo su riqueza a través de favores políticos al ser un “traficante de influencias”.

La funcionaria federal aseguró en redes sociales que el empresario utiliza su televisora (TV Azteca) “para hacer política” mediante la difusión de sus posiciones “ideológicas conservadoras” y para mentir.

De acuerdo con Hernández Mora, Salinas Pliego ha puesto a sus comunicadores y empleados a ser “voceros de sus posiciones”.

Además, insistió en que usa TV Azteca y demás medios como no sólo para manifestar sus posiciones políticas, sino incluso para difundir información falsa.

“Eso pasa en un país con tantas libertades y democracia como México”, expresó la titular de la Secretaría de las Mujeres.

Pidió que televidentes y audiencia sepan que Ricardo Salinas Pliego “ha decidido ocupar sus medios para mentir y actuar contra el gobierno”.

“Cada quién sabe de lo que duda o de lo que cree, pero no hay margen para que no se advierta lo obvio”, escribió en su cuenta de X.

Sheinbaum niega acuerdo con Salinas Pliego

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se haya llegado a un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego respecto al adeudo que tiene en pago de impuestos.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, declaró que si el dueño de Grupo Salinas hubiera querido pagar, ya lo habría hecho porque, dijo, no es necesario reunirse con el SAT sino sólo tener voluntad para hacerlo.

Anteriormente, Grupo Salinas expuso una carta que el empresario hizo llegar a la mandataria federal, donde le expresaba su presunta voluntad para pagar lo que es “legal y correcto”, asegurando que se había obtenido un acuerdo con Segob y Arturo Medina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Medina dijo en la mañanera que es falso ese supuesto acuerdo, ya que nunca se estableció un monto ni alguna ruta de solución porque el consorcio empresarial siempre discrepó con la cantidad de adeudo.

