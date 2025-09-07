La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, promovió un feminismo que haga frente al patriarcado, el cual explicó, es “esa manera en la que la sociedad se fue construyendo de hombres para hombres y con hombres”.

“Aspiramos a que un día hombres y mujeres podamos vivir en igualdad, sin desventajas, sin violencias; pero hoy, en este país y en muchas partes del mundo, se vuelve preciso decir que existe una Secretaría de las Mujeres porque en el fondo se reconoce que hay una desigualdad, a las mujeres nos cuesta doble o triple todo”, señaló.

Agregó que “no es una lucha contra los hombres, sino una lucha por la igualdad; es cómo garantizamos más derechos y más oportunidades para las mujeres, cómo nos sentimos más libres, más autónomas; y también cómo las autoridades hacemos lo que nos corresponde para combatir todo tipo de violencias”.

Durante una gira de trabajo por Michoacán por los municipios de Zacapu y La Piedad, donde inauguró de manera simbólica 40 Centros LIBRE, afirmó que la primera Secretaría de las Mujeres tiene el propósito de transformar la vida de cada mujer.

Indicó que de manera gratuita, en los LIBRE “encuentran asesoría jurídica, psicológica; acompañamiento cuando una mujer llega pidiendo auxilio, pidiendo orientación cuando vive alguna violencia”. Y señaló que en estos espacios también se impulsa el desarrollo y fortalecimiento de su autonomía a través del aprendizaje de actividades productivas.

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, en la inauguración simbólica de uno de los 40 Centros LIBRE este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: Especial

En el marco de esa esta gira, se realizaron dos Asambleas de Mujeres Voces por la Igualdad y contra las Violencias en los municipios de Zacapu y La Piedad, en las que informó que la llegada de la primer mujer a la Presidencia de la República no solo es un símbolo, sino que además conlleva una gran responsabilidad.

Por ello, explicó que se hicieron reformas constitucionales y legales que elevaron a rango constitucional la igualdad sustantiva como derecho de las mujeres y como una obligación de las autoridades, y también, el deber reforzado del Estado mexicano para prevenir, combatir y erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres.

“Se vuelve necesario que hombres y mujeres pensemos en las necesidades de ambos géneros, porque existimos por igual, mitad y mitad hombres y mujeres”, destacó.

La secretaria explicó que el encargo que tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para estas Asambleas es “que visites todos los municipios del país y le preguntes al mayor número de mujeres qué me propone, qué más hacemos para combatir las violencias. La Presidenta quiere escuchar a las mujeres”.

Al respecto detalló que las propuesta de todas llegarán al escritorio de la primera mandataria de México.

