La Secretaría del Bienestar encabezada por Ariadna Montiel honró a las mujeres indígenas en el Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebra este 5 de septiembre.
"Hoy honramos la fuerza, sabiduría y dignidad de las mujeres indígenas, guardianas de nuestras raíces, cultura y territorio", escribió la titular del Bienestar.
Asimismo, reconoció la lucha histórica por la justicia, igualdad y respeto a su identidad "Su voz y liderazgo son pilares de la transformación que vivimos", añadió.
Gobierno de México reconoce a mujeres indígenas
En el marco del Día de la Mujer Indígena la bandera de México fue izada por primera vez en la historia a toda asta, en honor a las mujeres indígenas.
“Hoy, la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas como las yaquis, ejemplo de amor y resistencia”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Asimismo, durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo comentó que la Cartilla de Derechos de Mujeres fue traducida a 35 lenguas originarias, y acusó que las mujeres indígenas fueron invisibilizadas por muchos años en nuestro país.
“Queremos conmemorar a las mujeres que durante muchos años fueron invisibilizadas por la sociedad, en este racismo que imperó en México y que todavía existe en muchísimas personas”, dijo la titular del Ejecutivo federal.
